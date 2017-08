"Pittura analitica, origini e continuità", la mostra a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Pittura analitica, origini e continuità

Villa Contarini - Piazzola sul Brenta

dal 7 luglio all'1 ottobre

Dal 7 luglio all'1 ottobre Villa Contarini di Piazzola sul Brenta ospita la mostra dal titolo Pittura analitica, origini e continuità, a cura di Giorgio Bonomi, Michele Beraldo e Alberto Rigoni.

ARTISTI

Saranno esposte opere di Carlo Battaglia, Enzo Cacciola, Mauro Cappelletti, Vincenzo Cecchini, Sonia Costantini, Paolo Cotani, Sandro De Alexandris, Domenico D’Oora, Marco Gastini, Giorgio Griffa, Riccardo Guarneri, Paolo Iacchetti, Paolo Masi, Claudio Olivieri, Paolo Patelli, Gianni pellegrini, Pino Pinelli, Pope, Lucio Pozzi, Claudio Rotta Loria, Rolando Tessadri, Claudio Verna, Gianfranco Zappettini.

ORARI

orari: 10-18, chiuso mercoledì

LA MOSTRA

La mostra ribadisce la presenza fondamentale nella storia dell’arte contemporanea dei principali protagonisti dell’analitica, i quali, per altro, hanno continuato a operare con rigore e costanza sui fondamenti della poetica delle origini fino a oggi.

Propone però anche artisti che non esposero, se non pochissime volte, nelle mostre dedicate al tema, ma la cui poetica e il cui stile sono vicini o affini a quelli del movimento analitico, o che ne seguirono temporalmente lo sviluppo, continuando la ricerca, proseguendo su determinati filoni concettuali e procedurali, riflettendone l’influenza sulle tracce dei maestri originari, arricchendola con percorsi nuovi individuati da pittori anche della generazione anni Cinquanta.

L’esposizione si propone di valorizzare ulteriormente due spazi storici, lo splendido scenario della Rocca di Umbertide, e Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, altro scenario di prestigio (la parte centrale fu ideata da Andrea Palladio): un ideale collegamento che amplificherà la portata e la rilevanza dell’evento.

INFORMAZIONI

Ferrarin Arte

www.ferrarinarte.it

www.pitturaanalitica.it

eventi@ferrarinarte.it

