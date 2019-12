Al Museo Esapolis un corso di pittura naturalistica ad acquerello

Progetto inserito in "Animalia" Incontri di Pittura e Disegno Naturalistico. Illustratore e pittore naturalistico è Membro della Society of Wildlife Artists Federico Gemma finalmente a Padova per un laboratorio di 2 giorni sull’acquerello naturalistico inserito nel progetto “Animalia” sostenuto dal Museo Esapoli e Caran D’ache.

Prerequisiti per la partecipazione: è richiesta una minima conoscenza dell’acquerello. È rivolto soprattutto a coloro che vogliono imparare ad osservare e riprodurre in modo realistico i soggetti.

Appuntamento il 7 e l'8 novembre 2020 a Padova presso il Museo Esapolis.

Informazioni e contatti

Web: http://www.associazioneondacreativa.it

Gallery