"Tra pittura e poesia", Edoardo Gallo presenta il suo libro alla mostra di Andrea Marchesini

Sabato 23 giugno dalle 17 chiude la mostra personale “Action”, dell'artista vicentino Andrea Marchesini e viene presentato il libro “É solo poesia” del poeta vicentino Edoardo Gallo.

L'evento, promosso e sponsorizzato dal private banker Nicola Meggiolaro e curato dalla dott.ssa Giada Grassetto, si terrà nella sede di Banca Mediolanum di Limena.

Con l'occasione il mondo della pittura si unisce a quello della letteratura, creando così un evento multisensoriale che vede coinvolti, nello stesso momento la vista e l'udito, amplificando le emozioni nascenti dal connubio tra l'agire pittorico e quello poetico, abbandonando per un attimo l'impersonalità dei rapporti umani.

L'arte di Andrea Marchesini e la poesia di Edoardo Gallo si inseriscono infatti in un mondo ormai stereotipato, costruito su figure e pensieri standardizzati, i quali arrivano ad eliminare l'individualità dell'uomo rendendolo così un automa, sempre più spesso privo di inventiva e volontà di agire spontaneamente, riducendo così il “fare umano” ad una produttività seriale e priva dunque di stile unico ed irripetibile.

L'unico anfratto di creatività è quasi esclusivamente riservato all'unicità del mondo dell'arte che comprende non solo le diverse discipline artistiche, siano esse legate al mondo della pittura piuttosto che alla fotografia, ma anche a quello della letteratura.

Ecco che la forza dei pensieri e delle sensazioni diventano tangibili, permettendo ad Andrea Marchesini ed Edoardo Gallo -l'uno attraverso figure dalle sembianze talvolta primordiali, i colori forti e contrastanti, quel senso di movimento perpetuo e l'altro tramite parole rievocatrici di emozioni intense, vissute almeno una volta nella vita di tutti e pertanto generatrici di nuovi pensieri- di comunicare con l'uomo contemporaneo, cercando di aiutare quest'ultimo a non perdere di vista quei valori che lo contraddistinguono dalla massa.