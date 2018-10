Gli aperitivi di +Europa Padova ai Navigli

Riceviao e pubblichiamo

"Ricominciamo per aprire uno spazio di confronto, dibattito e condivisione. Ci troviamo lunedì per parlare di soluzioni e di cambiamento contro il nuovo pensiero unico, ci ritroviamo per ascoltarci a vicenda, per immaginare una società diversa da quella prospettata da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ci ritroviamo per rimandare al mittente la concezione di un mondo chiuso, rancoroso, imbruttito e statalista, per rigettare l’idea di una politica strillata dove vince chi urla più forte promesse irrealizzabili, quanto incoscienti, miopi e appiattite sul presente.

✌ Ci ritroviamo per rilanciare i sogni e speranze dei fondatori dell’Unione Europea, per custodirne la loro eredità. Ci ritroviamo per costruire una nuova Europa, forte nel mondo, democratica nei suoi processi decisionali, combattiva nel difendere i diritti conquistati (soprattutto dalle donne e dalle minoranze tutte!) e il pluralismo, e ambiziosa verso il futuro, verso i propri giovani… e meno giovani!

🍷 Ci vediamo lunedì 15 ottobre alle ore 19.30 ai Navigli, presso il primo bar arrivando da Via Gozzi/Piazzale Boschetti (Bar Wars). Ci trovate sulle tavolate sopraelevate lato Piovego… E uno spritz ci aiuterà meglio a immaginare questo nuovo futuro.

