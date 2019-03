Serata speciale: “Pizza & birre artigianali” da Gianni Calaon di Albignasego

Serata da non perdere a Emozioni in Pala l'11 marzo alle 20: una strepitosa degustazione di pizze in pala, dall'entrée al dessert, favolosamente abbinate alle birre artigianali del Birrificio Antoniano, fra cui le tre nuove Craft (Keller, IPA e Dubbel), non filtrate né pastorizzate e rifermentate in bottiglia. E poi, dulcis in fundo, la superpremiata britannica Thomas Hardy's ALE, complessa, intensa e grintosa come poche.

Il tutto, al prezzo promozionale di 25 euro a persona. Per prenotare, 049 645 8757.

Info web

https://www.facebook.com/Giannicalaon/

https://www.facebook.com/events/317991212191267/