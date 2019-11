6 pizza-portate con bevande incluse: il black friday da Gianni Calaon ad Albignasego

Le pizze in pala del campione del mondo come non le avete mai gustate e, soprattutto, al prezzo speciale che non vi sareste mai immaginati :-). II black friday si festeggia con una favolosa serata promozionale: 6 pizza-portate a 20 euro bevande incluse!

Si va dal bis di entrée con impasti black, nero di seppia e carbone vegetale, al pluripremiato dessert Tiramipizza, passando per un poker di strepitose pizze in pala.

Quattro piatti forti che annoverano l'ormai celebre Sua Maestà, vincitrice del Campionato Mondiale della Pizza 2013, rigorosamente nella versione classica, e la Black Arlecchino, con un coloratissimo tripudio di verdure di stagione.

E poi, ecco la Black Puglia, dalla golosa accoppiata salsiccia e friarielli, divenuta un classico. e la Black Stagionale, che esprime al meglio la succulenta tradizione del periodo, centrata su zucca, radicchio e porcini.

Venerdì 29 novembre alle ore 20 vi aspettiamo ad Albignasego in via Mameli 20, armati di buon appetito e affamati di emozioni culinarie: Emozioni in Pala, naturalmente!

Approfittate della serata BLACK e prenotate il vostro tavolo al 347 691 5583.

Info web

https://www.facebook.com/Giannicalaon/