“La piazza-parco all’Arcella", convegno informativo alla chiesa di San Carlo

I comitati San Carlo e Rete Arcella Viva organizzano un convegno che mira alla realizzazione di una piazza-parco in una delle poche aree non edificate nella zona Arcella-San Carlo-Pontevigodarzere.

L’obiettivo, in particolare, è quello di realizzare, nell’area San Carlo, uno spazio urbano che diventi il fulcro di un quartiere rigenerato attraverso la dotazione di verde e servizi pubblici.

Per presentare il progetto, sabato 18 novembre dalle 9.15 alle 13.15 viene organizzato un convegno informativo nella sala parrocchiale della chiesa di San Carlo in via Guarnieri.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Coordina il giornalista Claudio Malfitano.

PROGRAMMA

Apertura del prof. Lorenzo Fellin

presentazione del libro “Una Piazza Italiana: la Piazza Parco di Noventa Padovana”, da parte di Giovanna Osti, presidente dell’Ordine degli Architetti e della giornalista Alda Vanzan alla presenza dell’autrice

presentazione della storia urbanistica dell’Arcella, con l'architetto Sergio Lironi

presentazione di sei progetti (esposti e proiettati) degli studenti del IV anno della facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova, da parte del prof. Enrico Pietrogrande; le tavole vengono esposte nello spazio antistante la sala del convegno a partire da giovedì 16 novembre

proposte di un metodo: come realizzare la piazza-parco, dell’architetto Luisa Calimani

dibattito

conclusioni di Arturo Lorenzoni, vicesindaco e assessore all’Urbanistica del comune di Padova.

Sono presenti l’assessore Andrea Micalizzi e Simone Pillitteri, consigliere con delega Arcella.

INFORMAZIONI

Rete Arcella Viva

pagina Facebook