"La cellula e altre storie", presentazione di "PLaNCK! 10" alla libreria Feltrinelli

Lunedì 6 febbraio alle ore 18 la libreria Feltrinelli di Padova ospita la presentazione del nuovo numero della rivista e del progetto editoriale "PLaNCK! 10": nuovo traguardo del progetto editoriale di divulgazione scientifica per ragazzi.

Saranno presenti Agnese Sonato e Marta Carli, ideatrici del progetto "PLaNCK!".

È stato recentemente pubblicato il numero 10 di "PLaNCK!", il quadrimestrale bilingue di scienze per i giovani lettori dagli otto ai dodici anni, nato nel 2014 come progetto dell'associazione no-profit Accatagliato, in collaborazione con l'Università di Padova.

Un progetto fortemente voluto da un gruppo di dottorandi dell'ateneo patavino accomunati dalla passione per la comunicazione scientifica, con l'obiettivo di far conoscere la ricerca di università e centri di ricerca a bambini, scuole e famiglie.

"Curiosità e meraviglia: ecco a voi la scienza!", questo era l'incipit del numero 0 di "PLaNCK!" (settembre 2013), una promessa che la rivista ha mantenuto raccontando la scienza e le sue meraviglie e raccogliendo in soli dieci numeri un pubblico di giovanissimi lettori sempre più impazienti di leggere le nuove avventure dei personaggi a fumetti che animano le pagine della rivista, di conoscere i tanti protagonisti che hanno fatto la storia della scienza e le tante curiosità che si nascondono dietro le più importanti scoperte scientifiche.

Il numero 10 di "PLaNCK!" presenta novità importanti che vanno ad aumentare il carattere innovativo del progetto.

Più contenuti e più collaborazioni:

La parte in italiano è arricchita di contenuti dal mondo della ricerca a vari livelli, dagli studenti ai docenti.

Anche le interviste sono più ricche e una photogallery, che presenta immagini che i ricercatori hanno condiviso con la redazione della rivista proprio dai loro lavori in laboratorio, contribuisce a trasferire i risultati della ricerca alla società.

Inglese:

La parte in inglese è stata ridotta selezionando e adattando alcuni contenuti in modo da facilitarne la lettura e andare incontro alle esigenze dell'apprendimento della lingua inglese.

Il tema del numero:

La cellula e altre storie.

Oltre all'aspetto strettamente scientifico, l'uscita di "PLaNCK!" si preoccupa di trasmettere un particolare messaggio.

Ggrazie anche alla lettera di presentazione di Pietro Greco, viene messo in luce il ruolo che la cellula ha nel concetto di "vita" di un organismo. Come in ogni uscita anche qui viene data importanza alla ricerca scientifica dell'ateneo sul tema, ricerca raccontata attraverso due interviste: alla Prof. ssa Antonella Viola e al gruppo di ricerca del Prof. Paolo Bernardi e della dott.ssa Valentina Giorgio.

Tutto arricchito di giochi, fumetti e colori.

INFORMAZIONI

www.planck-magazine.it

Per sfogliare le anteprime di tutte le uscite: http://www.planck-magazine.it/index.php/le-uscite

Facebook: https://www.facebook.com/planck.magazine/

Twitter: https://twitter.com/planckmagazine

Instagram: planck.magazine https://www.instagram.com/planck.magazine/