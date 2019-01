PLaNCK! Ovvero la scienza per i bambini, il nuovo numero a Palazzo Zacco

Martedì 15 gennaio 2019 - ore 16.30

Circolo Unificato Esercito CUE-Palazzo Zacco

Prato della Valle 82 Padova

PLaNCK! Ovvero la scienza per i bambini

Dott.a Agnese Sonato - Divulgatrice scientifica

Dott.a Marta Carli – Ricerca in didattica della Fisica

In collaborazione con Cleup Cooperativa Libraria editrice Università di Padova

PLaNCK! è un progetto innovativo unico nel nostro Paese nato nel 2013 da un’idea di studenti e dottorandi dell’Università di Padova che hanno fondato l’associazione di promozione sociale Accatagliato e hanno dato vita a un nuovo modo di comunicare la scienza a bambini, famiglie e scuole, attraverso una rivista ricca di fumetti, giochi, esperimenti, dossier e interviste.

PLaNCK! esce ogni quattro mesi e tratta un tema specifico ad ogni uscita. Fumetti, giochi, esperimenti, interviste, dossier, attualità, storia della scienza e molto altro ancora animano le 80 pagine della rivista. In questo modo PLaNCK! non si butta mai ma arricchisce la libreria di argomenti sempre nuovi.

Agnese Sonato è laureata e dottore di ricerca in Scienza dei Materiali. Dopo qualche anno di ricerca

nel campo delle nanotecnologie e dei materiali innovativi ha deciso di dedicarsi alla divulgazione scientifica. Progetta collane editoriali e attività per ragazzi, anche in

collaborazione con l'Università di Padova e la casa editrice Editoriale Scienza.

Marta Carli è laureata in Fisica ed è dottore di ricerca in Scienza e Ingegneria dei Materiali. Dopo qualche anno dedicato alla ricerca in laboratorio... adesso il suo laboratorio è la scuola e la formazione in generale. Marta si occupa infatti di ricerca nella didattica della fisica a Padova.

