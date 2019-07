Estate al Planetario di Padova: tutti gli eventi speciali di luglio e agosto

Il 2019 si preannuncia un anno di importanti novità per il Planetario di Padova. Oltre agli appuntamenti standard sono in arrivo nuove proiezioni, un totale rinnovo delle macchine e numerosi eventi speciali tra concerti, conferenze e anniversari.

Dopo la pausa di ristrutturazione, dal 25 giugno è attesa la riapertura della struttura, completamente rinnovata nella parte tecnica con nuovi proiettori, nuovi computer di ultima generazione e nuovo software di proiezione (Dark Matter della ditta SkySkan).

Nel 2009 quando fu costruito, completamente digitale con videoproiezione a sei canali era già un sistema d’avanguardia e oggi, dopo dieci anni di attività, con oltre 7.500 presentazioni e più di 300mila visitatori, riapre mantenendo l’ambìto primato tecnologico, completamente rinnovato nella tecnologia, con proiettori di ultima generazione, con nuovi più potenti computer e il nuovo software di proiezione e produzione Dark Matter della ditta SkySkan.

Con il passaggio alla risoluzione a 8K aumenta il livello di dettaglio delle immagini, i nuovi proiettori offrono colori brillanti e grande contrasto e il nuovo software permetterà ulteriori effetti speciali.

A luglio i 50 anni del primo sbarco sulla Luna: un nuovo concerto dedicato alla Luna e numerosi altri appuntamenti ancora da svelare, sia nel Planetario che al di fuori.

Martedì 25 giugno, ore 21

Serata di riapertura del Planetario

Live: I buchi neri Filmato: Explore (proiezione in caso di meteo non favorevole)

I Buchi neri: Cos’è un buco nero?’ E’ vero che vicino a tali oggetti il tempo scorre in modo diverso? E cosa c’é al loro interno? Andiamo alla scoperta di quello che sappiamo e non sappiamo dei buchi neri in questo live show adatto a tutte le età!

Explore: Come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Ogni venerdì, ore 21

Serate di osservazione al Telescopio

Spiegazione a tutta cupola del Cielo e a seguire osservazioni al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato Explore: Come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Ogni sabato, ore 17.30

Live: Il Sistema solare Filmato: Explore

Il Sistema Solare per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista: le dimensioni: quanto è esteso e quale unità di misura si usa per calcolare le distanze in gioco? Il Sole: perché obbliga tutti gli oggetti del Sistema solare a girargli intorno? Pianeti rocciosi, con e senza atmosfera; La fascia degli asteroidi; Pianeti gassosi: la mancanza di una superficie solida, le loro lune, i loro anelli; Dopo i pianeti: Plutone e i pianeti nani, gli oggetti della fascia di Kuiper.

Explore: Come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

San Lorenzo

Sabato 10 agosto, ore 17.30

Stelle cadenti - Istruzioni per l’uso

Live show per scoprire cosa sono le “stelle cadenti” e i consigli su dove e come poterle osservare.

A seguire il filmato Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Ogni domenica

ore 16

Alla scoperta del cielo con Galileo e a seguire il filmato di animazione Vacanze nel Sistema Solare

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

ore 17.30

Live: Le favole celesti Filmato: Stars

Le Favole Celesti: C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose. Le “Favole celesti” è un viaggio/racconto che ci porta a scoprire alcune delle costellazioni più famose e le antiche leggende della mitologia classica ad esse legate.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Speciale notturni d’arte 2019

Mercoledì 14 agosto, ore 21

Concerto d’arpa Storie di viaggi, di musica e di stelle

Le storie dei viaggi avventurosi intrapresi dagli astronomi raccontate e proiettate a tutta cupola dall’astronomo Elena Lazzaretto, più i brani della maestra d’arpa Jessica Pettenò ci accompagneranno alla scoperta di stelle che possiamo ammirare solo spingendoci molto, molto lontano, lì dove finisce il racconto.

Info: biglietto unico euro 12

Sabato 24 agosto, ore 21

Morricone sotto la luna

Torna il maestro Andrea Bassato alle tastiere elettroniche e novità al violino, con nuove melodie di Ennio Morricone dedicate alla Luna e le proiezioni a tutta cupola in tempo reale dell’astronomo Luca Nobili.

Info: biglietto unico euro 12

Settimana della luna

Anniversario dei 50 anni dal primo sbarco

Martedì 16 luglio, ore 22

La notte della luna rossa. Spettacolare eclissi di luna dal vivo

Spiegazione in cupola dell’eclissi di Luna. Proiezioni e osservazioni ai telescopi dell’eclissi

In collaborazione con GAP-Gruppo Astrofili Padova

In caso di meteo sfavorevole verrà proiettato il filmato Earth, Moon and Sun: Effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Mercoledì 17 luglio, ore 21

La luna e le altre lune

Live show sul nostro satellite e sulle lune più curiose degli altri pianeti del Sistema Solare e oltre.

A seguire osservazioni al telescopio di Giove e delle sue lune.

In caso di mete sfavorevole verrà proiettato il filmato Explore: Come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Giovedì 18 luglio, ore 21

La luna per i più piccoli (e non solo)

Live show sulle storie più suggestive e divertenti sulla luna e le costellazioni.

A seguire passeggiata guidata nel Parco dell’Ex Macello alla scoperta delle costellazioni nel cielo.

In caso di meteo sfavorevole verrà proiettato il filmato Earth, Moon and Sun: Effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Sabato 20 luglio, ore 21

Quella notte a guardare la luna...

Live show a tutta cupola sul primo sbarco dell’uomo sulla luna nel 1969. La storia, le curiosità, le difficoltà, i retroscena per rivivere o vivere per la prima volta le emozioni di quella notte storica.

A seguire osservazioni al telescopio di Giove e delle sue lune.

In caso di mete sfavorevole verrà proiettato il filmato Explore: Come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Info: tutti gli eventi sono a ingresso ridotto 6 euro

