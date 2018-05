Planetario Padova, tutti gli eventi del fine settimana

Viste le numerose richieste, tornano le conferenze al Planetario di Padova. In questo primo ciclo saranno protagonisti i giovani ricercatori dell’INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, che illustreranno le ultime scoperte su buchi neri, galassie, esopianeti, telescopi ed il lavoro degli astronomi di oggi.

Giovedì 31 Maggio – Ore 21

Conferenza: ‘I raggi gamma, finestra sull’Universo’

Dalle esplosioni stellari ai buchi neri supermassicci: il cielo alle alte energie...come non lo avete mai visto!

RELATORE: Elisa Prandini – Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova.

ATTENZIONE: Le conferenze del Planetario di Padova sono APPROFONDIMENTI per il pubblico da non confondersi con gli spettacoli standard del fine settimana per tutta la famiglia, per i quali si rimanda al sito www.planetariopadova.it

Biglietto: 5 euro

Aperte le prenotazioni.

Venerdì, 1 Giugno: Ore 21

Live: ‘Giove e il Cielo di Giugno’ e a seguire, in caso di condizioni meteo favorevoli: ‘Osservazione diretta del Cielo con telescopi e orientamento stellare’.

In caso di condizioni meteo non favorevoli seguirà il filmato: ‘Dalla Terra all’Universo’.

Aperte le prenotazioni

Sabato, 2 Giugno: Ore 16

Live: ‘Scopri il Cielo con Galileo’ e Filmato: ‘Vacanze nel Sistema Solare’ (Il Cielo per i più piccoli).

Aperte le prenotazioni.

Sabato, 2 Giugno: Ore 17.30

Live: ‘Le Favole Celesti’ e Filmato ‘Stars’

Domenica, 3 Giugno: Ore 16

Live: ‘Il Cielo di Giugno’ e Filmato: ‘Earth, Moon and Sun’

Aperte le prenotazioni.

Domenica, 3 Giugno, Ore 17.30

Live: ‘Le Favole Celesti’ e Filmato: ‘Stars.

Biglietti d’ingresso

euro 8 Interi

euro 6 Ridotti, dai 6 ai 15 anni e oltre 65, e Gruppi organizzati.

euro 6 Studenti universitari e medi-superiori, muniti della tessera ‘Carta giovani/Studiare a Padova’

euro 6 Gruppi familiari in possesso della ‘Family Card’ del Comune di Padova.

euro 6 Gruppi scolastici.

Promozione Famiglia: ogni due adulti paganti un minore sotto i 15 anni è gratuito.

Planetario di Padova : via Cornaro 1, (Ex Macello – Zona Ospedale Civile) Padova

WEB: http://www.planetariopadova.it

Fortemente consigliata la prenotazione.