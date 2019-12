Planetario di Padova, tutti gli eventi di dicembre e del periodo natalizio

Il 2019, ormai in chiusura, si è confermato un anno di importanti novità per il Planetario di Padova. Oltre agli appuntamenti standard si segnalano nuove proiezioni, un totale rinnovo delle macchine e numerosi eventi speciali tra concerti, conferenze e anniversari.

Dopo la pausa di ristrutturazione, la struttura si presenta completamente rinnovata nella parte tecnica con nuovi proiettori, nuovi computer di ultima generazione e nuovo software di proiezione (Dark Matter della ditta SkySkan).

Nel 2009 quando fu costruito, completamente digitale con videoproiezione a sei canali era già un sistema d’avanguardia e oggi, dopo dieci anni di attività, con oltre 7.500 presentazioni e più di 300mila visitatori, riapre mantenendo l’ambìto primato tecnologico, completamente rinnovato nella tecnologia, con proiettori di ultima generazione, con nuovi più potenti computer e il nuovo software di proiezione e produzione Dark Matter della ditta SkySkan.

Con il passaggio alla risoluzione a 8K aumenta il livello di dettaglio delle immagini, i nuovi proiettori offrono colori brillanti e grande contrasto e il nuovo software permetterà ulteriori effetti speciali.

Programma

Venerdì 6 dicembre, ore 21

Live: Il cielo di dicembre Filmato: Due piccoli pezzi di vetro

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Due piccoli pezzi di vetro: dal primo cannocchiale di Galileo ai moderni telescopi, la storia di come questi strumenti hanno cambiato le nostre conoscenze dell'Universo. Due piccoli pezzi di vetro puntati verso il cielo per cambiare la storia dell’umanità: furono le lenti che Galileo Galilei usò per costruire il proprio cannocchiale. Da allora abbiamo continuato ad osservare l’Universo con strumenti sempre più potenti arrivando a scoprire che l’Universo è molto più vasto di quanto si credesse appena un centinaio di anni fa, arrivando a scoprire pianeti in orbita intorno ad altre stelle. Usiamo telescopi sempre più grandi per scoperte sempre più sorprendenti.

Sabato 7 dicembre

ore 17.30

Live: Il Sistema Solare Filmato: Stars

Il Sistema Solare per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista: le dimensioni: quanto è esteso e quale unità di misura si usa per calcolare le distanze in gioco? Il Sole: perché obbliga tutti gli oggetti del Sistema solare a girargli intorno? Pianeti rocciosi, con e senza atmosfera; La fascia degli asteroidi; Pianeti gassosi: la mancanza di una superficie solida, le loro lune, i loro anelli; Dopo i pianeti: Plutone e i pianeti nani, gli oggetti della fascia di Kuiper.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

ore 21.30

EVENTO SPECIALE

Stars Wars Tribute Event

Live show

Lo spettacolo ripercorre la trilogia originale di Guerre Stellari per svelare retroscena, curiosità e mettere a confronto la fantasia con la realtà: si può andare nell'iperspazio? Costruiremo mai spade laser?

Con la collaborazione di Imperial Rebel Rovigo.

Info: biglietto unico euro 10

Domenica 8 dicembre

ore 16

Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (Il Cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

ore 17.30

Live: Le favole celesti Filmato: Stars

Le favole celesti: C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Venerdì 13 dicembre, ore 21

Live: Il cielo di dicembre Filmato: Explore

Explore: come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all'astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Sabato 14 dicembre

ore 17.30

EVENTO SPECIALE

Quella notte a guardare la luna-50 anni dal primo sbarco

Live show

Spettacolo a tutta cupola sul primo sbarco dell'uomo sulla Luna nel 1969. La storia, le curiosità, le difficoltà, i retroscena, per rivivere o vivere per la prima volta le emozioni di quella notte storica.

Di e con Elena Lazzaretto, astronoma.

Info: biglietto inter 8 euro, ridotto 6 euro

ore 21

EVENTO SPECIALE

Il cielo dell'800 fra Padova, l'Egitto e le stelle

L'800, un secolo di sognatori. Fra essi ci furono anche quegli astronomi che studiavano il cielo con la sensazione di poterlo un giorno raggiungere e come il padovano Giovanni Belzoni che ha contribuito a svelare alcuni segreti dell'antico Egitto, popolo profondamente legato ai ritmi del cielo.

Il Planetario di Padova, in collaborazione con Sugarpulp, propone un appuntamento che ci porterà a scoprire e a riscoprire il cielo, partendo da Padova, viaggiando verso l'Egitto per poi puntare alla Luna e alle stelle.

Spettacolo a cura di Elena Lazzaretto.

Info: biglietto inter 8 euro, ridotto 6 euro

Domenica 15 dicembre

ore 16

Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (Il Cielo per i più piccoli)

ore 17.30

Live: Il Sistema Solare Filmato: Terra, Luna, Sole

Il Sistema Solare per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista: le dimensioni: quanto è esteso e quale unità di misura si usa per calcolare le distanze in gioco? Il Sole: perché obbliga tutti gli oggetti del Sistema solare a girargli intorno? Pianeti rocciosi, con e senza atmosfera; La fascia degli asteroidi; Pianeti gassosi: la mancanza di una superficie solida, le loro lune, i loro anelli; Dopo i pianeti: Plutone e i pianeti nani, gli oggetti della fascia di Kuiper.

Terra, Luna, Sole: Effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro. Osserveremo i movimenti apparenti del Sole e della Luna in cielo così come li vediamo dalla superficie della Terra, ma cambieremo spesso punto di vista: andando nello spazio scopriremo come si muovono la Terra e la Luna e quali sono le conseguenze. Risponderemo a molte domande: perché il Sole è caldo? Di cosa è fatta la Luna? Perché in cielo il Sole e la Luna sembrano avere le stesse dimensioni? Come facciamo a capire che è la Terra a girare intorno al Sole?

Venerdì 20 dicembre, ore 21

Live: Il cielo di dicembre Filmato: Explore

Sabato 21 dicembre

ore 17.30

Live: I buchi neri Filmato: Stars

I buchi neri: Cos'è un buco nero?' E' vero che vicino a tali oggetti il tempo scorre in modo diverso? E cosa c'é al loro interno? Andiamo alla scoperta di quello che sappiamo e non sappiamo dei buchi neri in questo live show adatto a tutte le età!

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

ore 21

EVENTO SPECIALE

Bassato suona Morricone-Dalla Terra alla Luna

Dopo il successo del suo primo concerto al Planetario di Padova, con oltre venti repliche e più di mille spettatori, in occasione dei 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, il maestro Andrea Bassato torna a suonare alle tastiere e, novità, al violino alcune rare colonne sonore di Ennio Morricone.

La musica sarà accompagnata dalle proiezioni in tempo reale sulla cupola del Planetario realizzate per l'occasione dall'astronomo Luca Nobili.

Info: Biglietto unico euro 12

Domenica 22 dicembre

ore 16

Live: Le favole celesti Filmato: Terra, Luna, Sole

ore 17.30

Live: La stella di Natale Filmato: Stars

La stella di Natale: Cosa guidò i Re Magi sino alla capanna di Gesù bambino? Arriva il Natale e sui nostri alberi brilla la Stella che guidò i re Magi attraverso il deserto. Ma cosa potrebbero aver visto? E' un mistero lungo oltre 2mila anni e cerchermo di risolverlo andando indietro nel tempo. Partiremo dal primo racconto della Stella di Betlemme nel Vangelo di San Matteo e dalle sue prime raffigurazioni nelle catacombe di Santa Priscilla. Scopriremo quando e perché proprio da Padova inizi la tradizione che associa la Stella a una cometa dalla lunga coda. Vedremo ipotesi e spiegazioni come le supernovae, le "stelle cadenti" e i pianeti erranti. Un viaggio consigliato a tutti per un Natale speciale in compagnia delle stelle.

Giovedì 26 dicembre

ore 16

Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (Il Cielo per i più piccoli)

ore 17.30

Live: La stella di Natale Filmato: Stars

Venerdì 27 dicembre, ore 21

Live: Il cielo di dicembre Filmato: Due piccoli pezzi di vetro

Sabato 28 dicembre

ore 16

Le Favole Celesti + Vacanze nel sistema solare (Il Cielo per i più piccoli)

ore 17.30

Live: La Stella di Natale Filmato: Stars

ore 19

EVENTO SPECIALE

Il cielo dell'800 fra Padova, l'Egitto e le stelle

L'800, un secolo di sognatori. Fra essi ci furono anche quegli astronomi che studiavano il cielo con la sensazione di poterlo un giorno raggiungere e come il padovano Giovanni Belzoni che ha contribuito a svelare alcuni segreti dell'antico Egitto, popolo profondamente legato ai ritmi del cieli. L'800 è il secolo in cui il sogno di arrivare sulla Luna comincia a farsi ricorrente e prende le sembianze di una realtà del futuro. E' il secolo del pianeta Marte, che viene osservato con attenzione, ma è anche il secolo in cui si riesce a scoprie un altro pianeta, Nettuno, ancora prima di poterlo vedere!

Spettacolo a cura d Elena Lazzaretto

Info: biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro

Domenica 29 dicembre

ore 16

Le Favole Celesti + Vacanze nel sistema solare (Il Cielo per i più piccoli)

ore 17.30

Live: La Stella di Natale Filmato: Stars

ore 21

Live: I buchi neri Filmato: Explore

I buchi neri: Cos'è un buco nero?' E' vero che vicino a tali oggetti il tempo scorre in modo diverso? E cosa c'é al loro interno? Andiamo alla scoperta di quello che sappiamo e non sappiamo dei buchi neri in questo live show adatto a tutte le età!

Lunedì 30 dicembre

ore 17.30

Live: La Stella di Natale Filmato: Stars

ore 21

Live: Storie e viaggi con la Stella Polare Filmato: Terra, Luna, Sole

Storie e viaggi con la Stella Poalre: Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo? Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai.

Venerdì 3 gennaio 2020, ore 21

Live: Il Sistema Solare Filmato: Explore

Sabato 4 gennaio 2020

ore 17.30

Live: La Stella di Natale Filmato: Stars

Domenica 5 gennaio 2020

ore 16

Live: Storie e viaggi con la Stella Polare Filmato: Stars

Storie e viaggi con la Stella Polare: Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo? Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai.

ore 17.30

Live: La Stella di Natale Filmato: Terra, Luna, Sole

Lunedì 6 gennaio 2020

ore 16

Live: La Stella di Natale Filmato: Stars

ore 17.30

Live: Le Favole Celesti Filmato: Terra, Luna, Sole

Biglietti

Ingresso intero: 8 euro

Ingresso ridotto (per per under 16 e over 65 anni, studenti universitari): 6 euro

L'ingresso è gratuito per gli accompagnatori di portatori di handicap e per i bambini minori di 6 anni, tenuti in braccio.

Abbonamento per 10 ingressi, valido per 12 mesi: 60 euro

Per i Gruppi con prenotazione: Ingresso per gruppi fino a 25 persone: 150 euro; 6 euro per ogni ulteriore persona; ingresso gratuito per un accompagnatore ogni 30 persone.

Per le Scuole e Centri Estivi con prenotazione: Ingresso per le scuole (*) fino a 25 persone: 150 euro; 6 euro per ogni ulteriore persona; biglietto gratuito docenti accompagnatori.

Attività complementari di osservazione del Sole e delle Stelle: Informazioni in Segreteria

Informazioni

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B

35128 Padova (PD)

tel: 049.773677

web: www.planetariopadova.it

e-mail: segreteria@planetariopadova.it

orario Segreteria:

dal lunedì al sabato

dalle 9 alle 12; dalle 16.30 alle 19.30