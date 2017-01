Planetario di Padova, tutti gli eventi di febbraio

Il Planetario di Padova consolida anche per il 2017 le proposte dell'anno passato, in particolare:

la nuova lezione “live” pensata per presentare le scoperte di Galileo Galilei agli alunni delle scuole primarie con "Scopri il cielo con Galileo" ;

quattro nuovi filmati da abbinare alle lezioni dal vivo: "Vacanze nel Sistema solare", "Earth, Moon & Sun", "Mondi sconosciuti" ed "Evolution";

una nuova alternativa ai laboratorio di osservazione del Sole “Stelle&Quiz”, una lezione interattiva che arricchisce una lezione dal vivo di domande e risposte.

IL PROGRAMMA

Venerdì 3 febbraio, ore 21

Live: Sirio e il Cielo di Febbraio

Filmato: Due piccoli pezzi di vetro

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Dal primo cannocchiale di Galileo ai moderni telescopi, la storia di come questi strumenti hanno cambiato le nostre conoscenze dell'Universo.

Sabato 4 febbraio, ore 17.30

Live: I volti della luna

Filmato: Stars

Compagna della Terra, dea misteriosa, meta lontana e unica ad aver accolto l'uomo.

La Luna ci svela tutti i suoi volti tra miti, scienza e fantascienza. Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Domenica 5 febbraio, ore 16

Live: Storie viaggi con la Stella Polare

Filmato: Stars

Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo?

Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai. Stars: stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Ore 17.30

Live: Il sistema solare

Filmato: Evolution - L'origine della vita

Il Sistema solare, per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista.

Evolution, dalla formazione dell’Universo alla vita sulla Terra come la conosciamo oggi.

Venerdì 10 febbraio, ore 21

Live: Sirio e il cielo di febbraio

Filmato: Mondi sconosciuti

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Mondi sconosciuti spiega come siamo riusciti a scoprire l'esistenza di pianeti in orbita attorno ad altre stelle nonostante le grandi distanze che ci separano da essi.

Attraverso soluzioni ingegnose, come il metodo della velocità radiale che studia lo spettro delle stelle o il metodo dei transiti, abbiamo individuato pianeti giganti di gas come Giove o rocciosi ma incandescenti e ricoperti di lava.

In modo semplice e con gli effetti speciali della tecnologia digitale del Planetario di Padova, scopriremo i segreti di questi pianeti lontani...in attesa di trovare il primo pianeta extrasolare simile alla nostra Terra.

Sabato 11 febbraio, ore 17.30

Live: Terra, aria, acqua, fuoco

Filmato: Evolution - L'origine della vita

Terra, aria, acqua, fuoco è un viaggio di quattro tappe che ci porterà di volta in volta alla ricerca di Terra, Acqua, Aria e Fuoco, iniziando sempre dal nostro pianeta, continuando nel Sistema solare per poi spingerci ancora più lontano, nella nostra Galassia.

Un viaggio fra astrofisica e suggestioni, sulle tracce di quattro elementi, quattro ingredienti che scopriremo abbondanti nell’Universo e che sorprenderemo anche in ambienti estremi o inaspettati.

Evolution, dalla formazione dell’Universo alla vita sulla Terra come la conosciamo oggi.

Domenica 12 febbraio, ore 16

Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (il Cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie.

Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

Ore 17.30

Live: Il Sistema solare

Filmato: Earth, Moon and Sun

Il Sistema solare, per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista.

Earth, Moon and Sun: effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Martedì 14 febbraio - Speciale San Valentino: innamorati delle stelle

Venerdì 17 febbraio, ore 21

Live: Sirio e il Cielo di febbraio

Filmato: Due piccoli pezzi di vetro

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Dal primo cannocchiale di Galileo ai moderni telescopi, la storia di come questi strumenti hanno cambiato le nostre conoscenze dell'Universo.

Sabato 18 febbraio, ore 17.30

Live: I moti della terra

Filmato: Stars

I principali movimenti del nostro pianeta così come ci appaiono visti dalla Terra e dallo spazio. Un duplice punto di vista per comprendere il moto diurno, annuale, di precessione e i movimenti galattici.

Stars: stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Domenica 19 febbraio, ore 16

Live: Le favore celesti

Filmato: Earth, Moon and Sun

C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose.

Storie di stelle,favole celesti…dedicate a tutti i bambini da 0 a 99 anni!

Earth, Moon and Sun: effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Ore 17.30

Live: Il Sistema Solare

Filmato: Evolution-L'origine della vita

Il Sistema solare, per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista.

Evolution, dalla formazione dell’Universo alla vita sulla Terra come la conosciamo oggi.

Venerdì 24 febbraio, ore 21

Live: Sirio e il Cielo di febbraio

Filmato: Evolution - L'origine della vita

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Evolution, dalla formazione dell’Universo alla vita sulla Terra come la conosciamo oggi.

Sabato 25 febbraio, ore 16.30

Starry Dome: show in English The seasonal sky + the full dome video "Stars"

Ore 17.30

Live: L'orologio di Dondi e lo Zodiaco

Filmato: Stars

A Padova, Piazza dei Signori è dominata da un grande orologio. Realizzato nel XIV secolo dal medico e astronomo Jacopo Dondi, distrutto e poi ricostruito, il suo quadrante non ci mostra solo le ore ma anche le costellazioni dello Zodiaco, il Sole e la Luna.

Quale era la sua vera funzione? Perché tra i segni dello Zodiaco curiosamente manca la Bilancia? In che modo è legato alle stelle?

Suggestivo viaggio indietro nel tempo che dal cielo del Medioevo ci porterà nello spazio alla scoperta dei segreti dell'orologio di Dondi.

Stars: stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Domenica 26 febbraio, ore 16

Live: Storie di viaggi con la Stella Polare

Filmato: Stars Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo?

Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai.

Stars: stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Ore 17.30

Live: Le favole celesti

Filmato: Earth, Moon and Sun

C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose. Storie di stelle, favole celesti…dedicate a tutti i bambini da 0 a 99 anni!

Earth, Moon and Sun: effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Domenica 28 febbraio, ore 17 - Speciale Carnevale: i Mostri del Cielo

Il Dragone, il cane Cerbero e un grande Scorpione sono costellazioni del nostro cielo che raffigurano creature mitologiche e spaventose, quali sono le loro storie?

E perché, verso la metà del 1800, anche Marte, il pianeta rosso, ha cominciato a ispirare una certa inquietudine? Se invece osserviamo l’Universo con i grandi telescopi dei nostri giorni, scopriremo nebulose e galassie che, talvolta, hanno un nome alquanto strano dovuto al loro aspetto: Testa di Strega o Maschera del Demonio.

Ma queste somiglianze ci sono davvero? Non resta che scoprirlo con i nostri occhi.

BIGLIETTI

Intero 7 euro - ridotto 5 euro (per per under 18 e over 65 anni, studenti universitari).

L'ingresso è gratuito per gli accompagnatori di portatori di handicap e per i bambini minori di 6 anni, tenuti in braccio.

Abbonamento per dieci ingressi, valido per 12 mesi: 50 euro.

Per i gruppi con prenotazione: ingresso per gruppi fino a 30 persone 150 euro; 5 euro per ogni ulteriore persona; ingresso gratuito per un accompagnatore ogni 30 persone.

Per le Scuole e Centri Estivi: con prenotazione ingresso per le scuole fino a 30 persone 150 euro; 5 euro per ogni ulteriore persona; biglietto gratuito per un docente ogni 15 studenti.

INFORMAZIONI

Segreteria - Planetario di Padova via A. Cornaro 1/B.

049.773677

segreteria@planetariopadova.it - www.planetariopadova.it

Orario Segreteria: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30.

