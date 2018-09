Planetario di Padova, tutti gli eventi di ottobre

Il Planetario di Padova consolida anche per il 2018 le proposte del 2017, proponendosi con i suoi 250mila visitatori dal giorno della sua inaugurazione, come una delle realtà importanti della città di Padova. Ci saranno anche per il nuovo anno le interessanti proposte degli anni scorsi e in particolare: la nuova lezione “live” pensata per presentare le scoperte di Galileo Galilei agli alunni delle scuole primarie: Scopri il cielo con Galileo; quattro nuovi filmati da abbinare alle lezioni dal vivo: Vacanze nel Sistema solare, Earth, Moon & Sun, Mondi sconosciuti ed Evolution; una nuova alternativa ai laboratorio di osservazione del Sole: “Stelle&Quiz”, una lezione interattiva che arricchisce una lezione dal vivo di domande e risposte.

Da segnalare anche il filmato Space Next-Destinazione Universoche offre uno straordinario sguardo sulle conquiste del passato, sulla scienza di oggi e sulle possibilità del domani così come si preannunciano grazie delle imprese spaziali private e i programmi di ricerca nazionali. Il risultato è un’esperienza immersiva che ci porta ad avventurarci fra i pianeti e nello spazio interstellare vivendo grandi emozioni, le stesse che animano generazioni di esploratori, scienziati e sognatori. Andiamo scoprire cosa c’è sempre al di là di confini sempre nuovi.

Mercoledì 3 ottobre, ore 21

Il cielo sbagliato

Le stelle sono tutte uguali? La Luna ci mostra sempre la stessa faccia perché non gira su se stessa? Il Sole sorge e tramonta sempre nella stessa posizione? L’astronoma Elena Lazzaretto ci svela come alcune certezze comuni che riguardano il cielo siano idee del tutto sbagliate!

Info: biglietto 8 euro intero, 6 euro ridotto

Giovedì 4 ottobre, ore 21

Andrea Bassato suona Morricone

Andrea Bassato suona alle tastiere alcune rare composizioni di Ennio Morricone, accompagnate dalle proiezioni sulla cupola del Planetario realizzate per l’occasione dall’astronomo Luca Nobili alla regia video. Melodie che ci faranno vivere da una prospettiva inedita il rapporto tra l’uomo e lo spazio.

Info: biglietto 10 euro

Venerdì 5 ottobre, ore 21

Live: Il Cielo di Ottobre

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato "Stars".

Sabato 6 ottobre

ore 17.30

Live: Il Cielo di Ottobre Filmato:Stars

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

ore 21

Una playlist per gli alieni

Siamo a oltre 40 anni dal lancio delle sonde Voyager. Entrambe trasportano un disco placcato d’oro che contiene le incisioni di voci, suoni, musica e immagini della Terra. “Una playlist per gli alieni” è uno show “radiofonico” dal vivo con le voci dei due autori-speaker Cappa & Drago che accompagnerà il pubblico in un’odissea musicale nello spazio, divertente, simpatica e coinvolgente.

Info: biglietto 10 euro

Domenica 7 ottobre

ore 16

Live: Il Sistema Solare Filmato: Evolution

Il Sistema Solare: Di cosa sono fatti gli anelli di Saturno? E che ne è stato del piccolo Plutone? Un viaggio a tappe alla scoperta delle caratteristiche uniche dei pianeti del nostro Sistema solare. Dai pianeti osservati a occhio nudo fin dalle epoche più remote fino agli asteroidi, ai pianeti nani e agli oggetti freddi e lontani.

Evolutionè un viaggio iniziato quasi 14 miliardi di anni fa, e che ancora continua. L’evoluzione dell’Universo, delle stelle e delle galassie, dei pianeti e della vita (come noi la conosciamo sulla Terra) e della civiltà umana è un processo inarrestabile. Dalle profondità dello spazio remoto a quelle dei mari terrestri, dalla formazione delle stelle a quella delle prime cellule, seguiremo il lungo percorso dell’evoluzione con sguardo scientifico scoprendo come nell’Universo non ci sia nulla di immutabile ed eterno.

ore 17.30

Live: Le favole celesti Filmato:Stars

Le favole celesti: C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Venerdì 12 ottobre

ore 21

Live: Il Cielo di Ottobre

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato "Stars".

Sabato 13 ottobre

ore 17.30

Live: I Moti della terra Filmato:Explore

I Moti della terrra: I principali movimenti del nostro pianeta così come ci appaiono visti dalla Terra e dallo spazio. Un duplice punto di vista per comprendere il moto diurno, annuale, di precessione e i movimenti galattici.

Explore: Come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Domenica 14 ottobre

ore 16

Live: Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (il Cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galileiha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

ore 17.30

Live: Storie e Viaggi con la Stella Polare Flmato: Stars

Storie e viaggi con la Stella Polare: Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo? Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Venerdì 19 ottobre

ore 21

Live: Il Cielo di Ottobre

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato "Stars".

Sabato 20 ottobre

ore 21

Live: Tutti i Colori delle Nebulose

Filmato: Explore

Tutti i Colori delle Nebulose

Nebulose: gas, polvere e colori che raccontano il destino delle stelle. Il Live ci porterà a conoscere e ad ammirare questi variopinti protagonisti della Via Lattea.

Explore: Come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Domenica 21 ottobre

ore 16

Live: Storie e viaggi con la Stella Polare Filmato: Evolution

Storie e viaggi con la Stella Polare: Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo? Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai.

Evolutionè un viaggio iniziato quasi 14 miliardi di anni fa, e che ancora continua. L’evoluzione dell’Universo, delle stelle e delle galassie, dei pianeti e della vita (come noi la conosciamo sulla Terra) e della civiltà umana è un processo inarrestabile. Dalle profondità dello spazio remoto a quelle dei mari terrestri, dalla formazione delle stelle a quella delle prime cellule, seguiremo il lungo percorso dell’evoluzione con sguardo scientifico scoprendo come nell’Universo non ci sia nulla di immutabile ed eterno.

ore 17.30

Live: Il Sistema Solare Filmato:Evolution

l Sistema Solare: Di cosa sono fatti gli anelli di Saturno? E che ne è stato del piccolo Plutone? Un viaggio a tappe alla scoperta delle caratteristiche uniche dei pianeti del nostro Sistema solare. Dai pianeti osservati a occhio nudo fin dalle epoche più remote fino agli asteroidi, ai pianeti nani e agli oggetti freddi e lontani.

Evolutionè un viaggio iniziato quasi 14 miliardi di anni fa, e che ancora continua. L’evoluzione dell’Universo, delle stelle e delle galassie, dei pianeti e della vita (come noi la conosciamo sulla Terra) e della civiltà umana è un processo inarrestabile. Dalle profondità dello spazio remoto a quelle dei mari terrestri, dalla formazione delle stelle a quella delle prime cellule, seguiremo il lungo percorso dell’evoluzione con sguardo scientifico scoprendo come nell’Universo non ci sia nulla di immutabile ed eterno.

Venerdì 26 ottobre

ore 21

Live: Il Cielo di Ottobre

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato "Stars".

Sabato 27 ottobre

ore 17.30

Live: Lo Zodiaco e l’orologio di Dondi

Filmato: Due piccoli pezzi di vetro

Lo Zodiaco e l’orologio di Dondi: a Padova, Piazza dei Signori è dominata da un grande orologio. Realizzato nel XIV secolo dal medico e astronomo Jacopo Dondi, distrutto e poi ricostruito, il suo quadrante non ci mostra solo le ore ma anche le costellazioni dello Zodiaco, il Sole e la Luna. Quale era la sua vera funzione? Perché tra i segni dello Zodiaco curiosamente manca la Bilancia? In che modo è legato alle stelle? Il Planetario di Padova propone un suggestivo viaggio indietro nel tempo che dal cielo del Medioevo ci porterà nello spazio alla scoperta dei segreti dell’orologio di Dondi.Scopriamo l’orologio astronomico di Jacopo Dondi in Piazza dei Signori a Padova e i suoi legami con lo Zodiaco, il Sole e la Luna. Sarà l’occasione per comprenderne il vero funzionamento e nello stesso tempo capire cosa sono le costellazioni, lo Zodiaco e il fenomeno della precessione.

Due piccoli pezzi di vetro: Dal primo cannocchiale di Galileo ai moderni telescopi, la storia di come questi strumenti hanno cambiato le nostre conoscenze dell’Universo. Fra storia e scienza, continuando a scrutare il cielo, “Due piccoli pezzi di vetro” ci accompagna in un grande viaggio che ci riserva ancora molte sorprese.

Domenica 28 ottobre

ore 16

Live: Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (Il cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

ore 17.30

Live: Le favole celesti Filmato:Stars

Le favole celesti: C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Mercoledì 31 ottobre

ore 18.30

I Mostri del Cielo

Il Dragone, il cane Cerbero e un grande Scorpione sono costellazioni del nostro cielo che raffigurano creature spaventose ma quali sono le loro storie? E perché ci sono nebulose e galassie con nomi alquanto strani quali Testa di Strega o Maschera del Demonio?

Halloween per i più piccoli

Info: biglietto: 8 euro intero, 6 euro ridotto

ore 21

La Guerra dei Mondi Remix

Spettacolo dedicato al famoso programma radiofonico di Orson Welles trasmesso dalla CBS il 30 ottobre 1938. Welles architettò un radiodramma che fu scambiato per realtà, giocando sull’autorevolezza della radio dell’epoca e creando a tavolino una FAKE NEWS perfetta. Gli autori-speaker Cappa&Drago in uno show che utilizza le voci del radiodramma originale, compresa quella di Orson Welles, e le integra con nuove sonorizzazioni, la narrazione in italiano e le proiezioni a tutta cupola.

Halloween per i più grandi

Info: Biglietto: 10 euro

Biglietti

Ingresso intero: 8 euro

Ingresso ridotto (per under 16 e over 65 anni, studenti universitari): 6 euro

L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di portatori di handicap e per i bambini minori di 6 anni, tenuti in braccio.

Abbonamento per 10 ingressi, valido per 12 mesi: 60 euro

Per i Gruppi con prenotazione: Ingresso per gruppi fino a 25 persone: 150 euro; 6 euro per ogni ulteriore persona; ingresso gratuito per un accompagnatore ogni 30 persone.

Per le Scuole e Centri Estivi con prenotazione: Ingresso per le scuole (*) fino a 25 persone: 150 euro; 6 euro per ogni ulteriore persona; biglietto gratuito docenti accompagnatori.

Attività complementari di osservazione del Sole e delle Stelle: Informazioni in Segreteria

Informazioni

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B

35128 Padova

tel: 049.773677

web: www.planetariopadova.it

e-mail: segreteria@planetariopadova.it

Orario Segreteria

dal lunedì al sabato

dalle 9 alle 12; dalle 16.30 alle 19.30

orario Segreteria:

dal lunedì al sabato

dalle 9 alle 12; dalle 16.30 alle 19.30

Planetario di Padova

ingresso intero: 8 euro ingresso ridotto (per under 16 e over 65 anni, studenti universitari): 6 euro

