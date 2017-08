Planetario di Padova, tutti gli eventi di settembre

Il Planetario di Padova consolida anche per il 2017 le proposte del 2016 e in particolare: la nuova lezione “live” pensata per presentare le scoperte di Galileo Galilei agli alunni delle scuole primarie: Scopri il cielo con Galileo; quattro nuovi filmati da abbinare alle lezioni dal vivo: Vacanze nel Sistema solare, Earth, Moon & Sun, Mondi sconosciuti ed Evolution; una nuova alternativa ai laboratorio di osservazione del Sole: “Stelle&Quiz”, una lezione interattiva che arricchisce una lezione dal vivo di domande e risposte; infine la novità I Cieli della Divina Commedia: dalle osservazioni più semplici, al riconoscimento di pianeti e costellazioni fino a giungere all’interpretazione del cosmo, descrivendolo secondo il modello geocentrico: la Divina Commedia è anche un incredibile viaggio fra le stelle.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE AL PLANETARIO

Programma dall’1 settembre all’1 ottobre 2017

Venerdì 1 settembre, ore 21

Live: Il Cielo di settembre

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.



Sabato 2 settembre, ore 17.30

Live: I volti della luna Filmato: Evolution-L’origine della vita

I volti della luna: compagna della Terra, dea misteriosa, meta lontana e unica ad aver accolto l’uomo. La Luna ci svela tutti i suoi volti tra miti, scienza e fantascienza. La Luna, compagna fedele della Terra. In questo live ne scopriremo gli innumerevoli volti

Evolution-L’origine della vita, dalla formazione dell’Universo alla vita sulla Terra come la conosciamo oggi.



Domenica 3 settembre, ore 17.30

Live: Storie e viaggi con la Stella Polare Filmato: Evolution-L’origine della vita

Storie e viaggi con la stella Polare: Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo? Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai.

Evolution-L’origine della vita, dalla formazione dell’Universo alla vita sulla Terra come la conosciamo oggi.

Venerdì 8 settembre, ore 21

Live: Il Cielo di Settembre

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.



Sabato 9 settembre, ore 17.30

Live: Tutti i colori delle nebulose Filmato: Stars

Tutti i colori delle nebulose. Nebulose: gas, polvere e colori che raccontano il destino delle stelle.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Domenica 10 settembre

ore 16

Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (il Cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

ore 17.30

Live: Le favole celesti Filmato: Stars

Le favole celesti: C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose. Storie di stelle,favole celesti…dedicate a tutti i bambini da 0 a 99 anni!

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Venerdì 15 settembre, ore 21

Live: Il Cielo di Settembre

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Sabato 16 settembre

ore 17.30

Cassini ultimo atto: speciale dedicato alla fine della storica missione della sonda Cassini e alla sua esplorazione di Saturno

A quasi vent’anni dal lancio, la sonda Cassini si prepara a concludere la sua missione intorno a Saturno con un drammatico tuffo nell’atmosfera del pianeta. Ma prima di accomiatarsi, nei prossimi mesi avrà ancora modo di stupire e affascinare in un grandioso spettacolo finale di ben 22 incontri ravvicinati.

Domenica 17 settembre

ore 17.30

Live: Il Sistema solare Filmato: Evolution - L’origine della vita

Il Sistema solare, per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista.

Evolution-L’origine della vita, dalla formazione dell’Universo alla vita sulla Terra come la conosciamo oggi.

Venerdì 22 settembre, ore 21

Live: Il Cielo di Settembre

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Sabato 23 settembre

ore 16

Starry Dome: show in English

The seasonal sky + the full dome video “Stars”

ore 17.30

Live: Tutti i colori delle nebulose Filmato: Stars

Tutti i colori delle nebulose. Nebulose: gas, polvere e colori che raccontano il destino delle stelle.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Domenica 24 settembre

ore 16

Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (il Cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

ore 17.30

Live: Il cielo di Settembre Filmato: Earth, Moon and Sun

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Earth, Moon and Sun: Effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro. Un filmato che ci permette di esplorare le relazioni fra la Terra, la Luna e il Sole con l’aiuto del Coyote (un divertente personaggio ispirato alle tradizioni orali dei nativi americani) che ha le idee parecchio confuse sul nostro pianeta, sul nostro satellite naturale e sulla nostra stella.

Venerdì 29 settembre, ore 21

Live: Il Cielo di Settembre

A seguire, osservazioni del cielo al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

Sabato 30 settembre ore 17.30

Live: L’orologio di Dondi e lo Zodiaco Filmato: Stars

L’orologio di Dondi e lo Zodiaco: scopriamo l’orologio astronomico di Jacopo Dondi in Piazza dei Signori a Padova e i suoi legami con lo Zodiaco, il Sole e la Luna. Sarà l’occasione per comprenderne il vero funzionamento e nello stesso tempo capire cosa sono le costellazioni, lo Zodiaco e il fenomeno della precessione.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Domenica 1 ottobre

ore 16

Live: Le favole celesti Filmato: Stars

Le favole celesti: C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose. Storie di stelle,favole celesti…dedicate a tutti i bambini da 0 a 99 anni!

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

ore 17.30

Live: Il sistema solare Filmato: Evolution-L’origine della vita

Il Sistema solare, per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista.

Biglietti

Ingresso intero: 7 euro

Ingresso ridotto (per per under 18 e over 65 anni, studenti universitari): 5 euro

L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di portatori di handicap e per i bambini minori di 6 anni, tenuti in braccio.

Abbonamento per 10 ingressi, valido per 12 mesi: 50 euro

Per i Gruppi con prenotazione: Ingresso per gruppi fino a 30 persone: 150 euro; 5 euro per ogni ulteriore persona; ingresso gratuito per un accompagnatore ogni 30 persone.

Per le Scuole e Centri Estivi con prenotazione: Ingresso per le scuole (*) fino a 30 persone: 150 euro; 5 euro per ogni ulteriore persona; biglietto gratuito per un docente ogni 15 studenti.

Attività complementari di osservazione del Sole e delle Stelle: Informazioni in Segreteria

Informazioni:

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B

35128 Padova (PD)

tel: 049.773677

web: www.planetariopadova.it

e-mail: segreteria@planetariopadova.it



orario Segreteria:

dal lunedì al sabato

dalle 9 alle 12; dalle 16.30 alle 19.30

Gallery