Planetario di Padova, gli eventi del weekend

Programmazione dal 23 al 25 marzo 2018

Tutti gli eventi di marzo al Planetario

Venerdì 23 marzo: ore 21

Live: ‘Il Cielo di marzo’ e filmato: ‘Mondi Sconosciuti’

Sabato, 24 marzo: ore 17.30

Live: ‘Storie e viaggi con la Stella Polare’e filmato: ‘Stars’.

Sabato 24 marzo, ore 21 ‘Dalla terra al cielo’ del maestro Andrea Bassato che suona le musiche di Morricone.

Andrea Bassato, per dieci anni nelle Orme, suona alle tastiere alcune rare colonne sonore di Ennio Morricone capaci di trasportarci tra le stelle e su mondi lontani. Accompagnate dalle proiezioni sulla cupola del Planetario, realizzate per l’occasione, esse ci faranno scoprire da una prospettiva inedita il rapporto tra l’uomo e lo spazio, la ricerca di altre forme di vita e la vastità dell’Universo.

Attenzione: Questo concerto e anche quello allestito per il 14 di aprile 2018 sono entrambi esauriti, nessuna possibilità di prenotazione.

Andrea Bassato torna al Planetario di Padova sabato 5 maggio alle ore 21.

Prenotazioni aperte scrivendoci a segreteria@planetariopadova.it o telefonando in orario ufficio allo 04977367

Biglietto: 10 euro

Domenica, 25 marzo: Ore 16 Live: ‘Scopri il Cielo con Galileo’e Filmato: ‘Stars’.

Domenica, 25 marzo: Ore 17.30 Live ‘Le Favole Celesti’ e Filmato ‘Stars’.

(aperte le prenotazioni, anche on-line alla pagina web: http://www.planetariopadova.it/Programmazione.php)

Biglietti d'ingresso:

Euro 8 Interi

Euro 6 Ridotti, dai 6 ai 15 anni e oltre 65, e Gruppi organizzati.

Euro 6 Studenti universitari e medi-superiori, muniti della tessera 'Carta giovani/Studiare a Padova'

Euro 6 Gruppi familiari in possesso della 'Family Card' del Comune di Padova.

Euro 6 Gruppi scolastici.

Promozione Famiglia: ogni due adulti paganti un minore sotto i 15 anni è gratuito.

Planetario di Padova: via Cornaro 1, (Ex Macello – Zona Ospedale Civile) Padova

WEB: http://www.planetariopadova.it

