Planetario di Padova, gli eventi del weekend

Programmazione dal 9 all 11 Marzo 2018

Venerdì 09 marzo: Ore 21

Live: 'Il Cielo di marzo' e filmato: 'Due piccoli pezzi di vestro'

Sabato, 10 marzo: Ore 17.30

Live: 'Il Sistema Solare'e filmato: 'Evolution l'origine della Vita'.

Domenica, 11 marzo:

Ore 14.30 Live: Scopri il cielo con Galileo'e Filmato: 'Vacanze nel sistema solare'. (Il cielo per i più piccoli)

Ore 16 Live: Scopri il cielo con Galileo'e Filmato: 'Vacanze nel sistema solare'. (Il cielo per i più piccoli)

Ore 17.30 Live 'Le Favole Celesti' e Filmato 'Stars'.

(aperte le prenotazioni, anche on-line alla pagina web: http://www.planetariopadova.it/Programmazione.php)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biglietti d'ingresso:

Euro 8 Interi

Euro 6 Ridotti, dai 6 ai 15 anni e oltre 65, e Gruppi organizzati.

Euro 6 Studenti universitari e medi-superiori, muniti della tessera 'Carta giovani/Studiare a Padova'

Euro 6 Gruppi familiari in possesso della 'Family Card' del Comune di Padova.

Euro 6 Gruppi scolastici.

Promozione Famiglia: ogni due adulti paganti un minore sotto i 15 anni è gratuito.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planetario di Padova: via Cornaro 1, (Ex Macello – Zona Ospedale Civile) Padova

WEB: http://www.planetariopadova.it

-------------------------------------------------------------------------------------