Plantando bananeira: corso introduttivo alla Capoeira

Le vacanze estive sono, per molti di noi, uno dei momenti migliori dell'anno: chi va al mare, chi in montagna, chi in giro per il mondo, ma ciò che accomuna tutti è il senso di ritrovata libertà e quel gusto di scoperta di nuove mete e di nuove occasioni d'incontro. Sappiamo anche quanto sia "duro" il ritorno alla routine quotidiana.

È per questo motivo che a settembre il "Centro de Capoeira São Salomão Padova - M. Aranha" ha deciso di regalare, a tutti i nostalgici vacanzieri, un corso introduttivo alla capoeira! Perché praticare capoeira ci fa vivere in vacanza tutto l'anno. Questa magica disciplina non è solo sport, ma anche cultura, musica, introspezione, dialogo e... ancor di più!

Orari: il martedì ed il giovedì, dalle 20 alle 21.30

Dove: presso il patronato di Camin.

Consigli: vestiti comodo, compila il modulo di pre-iscrizione nel link a seguire e vieni a scoprire il sole ad ogni stagione!

Informazioni e contatti

Modulo: https://forms.gle/rCZUBHpTAbEd7adW6

Web: http://www.capoeirapadova.it