Plasma, conto lavoro e prospettive: il webinar per capirne di più

In questa particolare situazione di difficoltà ed emergenza sanitaria, è stato portato alla ribalta il plasma con le sue potenzialità nella cura dei malati.

Il plasma quotidianamente donato dai cittadini, i nostri donatori, ha un suo impiego in ambito clinico e farmaceutico, base di una strategia sanitaria nazionale che ne garantisce approvvigionamento e utilizzo appropriato e solidale. Ancor più strategica si rivela la produzione di farmaci plasma-derivati in “conto-lavorazione” oggi che gli Usa, maggiori fornitori mondiali di plasma, ne stanno diminuendo la produzione.

In Italia, a differenza del resto del mondo, il conto lavorazione prevede che il plasma raccolto dai donatori volontari e non remunerati venga affidato, per ricavarne medicinali plasma derivati, ad aziende convenzionate che lo lavorano in ciclo separato e restituiscono alle regioni i relativi medicinali ottenuti. Sia il plasma sia i suoi derivati restano in tal modo proprietà delle regioni, quindi pubblici, per la cura degli ammalati, mentre alle aziende viene solo pagato il processo di lavorazione.

Con le Avis dell’accordo Naip parleremo di utilizzo, potenzialità, prospettive future e tanto altro nell’incontro webinar del 22 maggio alle ore 20.30.

Le Avis delle regioni aderenti al Naip (Nuovo accordo interregionale per la plasmaderivazione) Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il Veneto capofila, esploreranno con esperti nazionali e regionali l’intero panorama plasma.

Porterà i suoi saluti anche l’assessore regionale alla Sanità Veneto, Manuela Lanzarin.

Per seguire il webinar basta iscriversi al seguente link https://register.gotowebinar. com/register/ 6814071987417892622

