"Play For Kids. Segna il gol della vita", una domenica di gioco in piazza a scopo benefico

Domenica 24 giugno, all’ombra del Palazzo della Ragione, nelle piazze dei Frutti e delle Erbe, avrà luogo la prima edizione di Play for Kids, un evento pensato per i bambini e le bambine di Padova.

Lo scopo benefico

Una domenica di gioco in piazza organizzata dalla Fondazione Salus Pueri, che da oltre 25 anni sostiene la Pediatria di Padova nella sua interezza, ricercando il bene di tutti i bambini, indipendentemente dalla malattia di cui soffrono. Attraverso attività ludico-sportive, principalmente legate al gioco del calcio, si vogliono sensibilizzare ragazzi ed adulti verso i bisogni dei bambini ospiti della Pediatria. Come dichiara il prof. Giorgio Perilongo, direttore del dipartimento di Salute della donna e del bambino, nonché vice presidente della Fondazione Salus Pueri: “Il nostro obiettivo è rendere la Pediatria di Padova un ospedale sempre più a misura di bambino; per far questo dobbiamo aprire le porte alla cittadinanza. Scambiarci storie, colori e risate”.

SCARICA IL VOLANTINO CON TUTTI I DETTAGLI

L'evento

Con questa missione si animerà il cuore del centro cittadino di Padova. Uno spazio strutturato in diverse “stazioni” in cui i bambini (da 6 a 13 anni) iscritti alla manifestazione, potranno cimentarsi in un tour, della durata di due ore circa, ricco di prove e giochi: allenamenti, giochi di precisione e partite.

I bambini saranno divisi per fasce d’età in modo tale che l’esperienza di gioco sia soddisfacente sia per i più piccoli che per i più grandi e saranno sempre accompagnati da personale specializzato (animatori e allenatori). Inoltre, sarà allestita un’area polifunzionale in cui bambini e genitori potranno partecipare a brevi attività formative o a laboratori interattivi.

Iscrizioni

Sarà possibile iscriversi all’evento a partire dal 7 maggio nei punti vendita PittaRosso aderenti e nella sede della Fondazione Salus Pueri.

La quota di partecipazione è una donazione libera a partire da 10 euro. In omaggio per tutti i bambini iscritti, il kit di partecipazione che prevede un completino da calcio con maglia e pantaloncino. Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato alla fondazione, a sostegno della Pediatria di Padova.

Il main sponsor

Molti risultati ottenuti negli anni dalla Fondazione Salus Pueri, sono stati possibili grazie ad un tessuto imprenditoriale attivo e attento alle esigenze della Pediatria. Così è accaduto anche per questa iniziativa, fortemente voluta dal Main Partner PittaRosso, che ha deciso di mettersi al fianco dei piccoli ospiti della Pediatria di Padova e delle loro famiglie.

Contatti

fondazionesaluspueri.it

facebook.com/fondazionesaluspueri/