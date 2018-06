Pallanuoto maschile A2, ply-off Gara 2: Plebiscito Padova VS Roma Nuoto

Dopo la gara di mercoledì 6 giugno al Foro Italico conclusasi con la vittoria per la Roma Nuoto, i ragazzi di patron Barbiero attendono allo stadio della pallanuoto di via Geremia la formazione guidata da mister Gatto.

Sarà di certo una gara vera, Padova non tirato i remi in barca e proverà a contrastare l’armata capitolina così come conferma il sempre grintoso Walter Fasano: “Roma è di certo la formazione più forte e completa del campionato di A2, ma non per questo non scenderemo in acqua già sconfitti; anzi, gli stimoli sono molto alti nell’affrontare un avversario di così alto livello, in più ci tengo ad onorare ogni partita di questo bellissimo campionato e tutti noi siamo comunque orgogliosi di aver riportato a Padova la magia dei play-off promozione dopo un bel po’ di stagioni”.

Non manca poi la precisa analisi di Capitan Tomasella: “Abbiamo provato ad analizzare gli errori della partita di mercoledì e sicuramente abbiamo capito di aver sbagliato l’approccio, lasciando troppo l’iniziativa alla Roma e regalando di fatto il primo quarto che è poi risultato decisivo per la sconfitta finale. Ci troviamo di fronte a una squadra che ha degli elementi di categoria superiore e dei giovani davvero validi ma noi non ci sentiamo inferiori a nessuno, tanto più in casa nostra e davanti al nostro pubblico. Ad inizio anno nessuno ci dava tra le squadre da play-off, solo noi sapevamo di valere questo obiettivo e ce lo siamo sempre detti e abbiamo voluto raggiungerlo fortemente: ora che ci siamo dentro vogliamo prolungare queste partite speciali il più possibile. Tra di noi c’è la consapevolezza che sarà tutta un’altra partita rispetto a Gara 1 e daremo tutto quello che abbiamo per tornare a giocare al Foro Italico”.

Dettagli gara

Fischio d’inizio alle ore 19

Arbitraggio affidato alla coppia Luca Bianco - Mirko Schiavo.