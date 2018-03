“Poesie barcare al MUBA": reading e visite guidate al Museo della Navigazione Fluviale

Sabato 24 marzo il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme celebra la Giornata mondiale della poesia (che ricorre il 21 marzo) con un reading di testi poetici incentrato sulle poesie del barcaro battagliense Luciano Rosada.

Gli scritti saranno letti dalla voce di una lettrice d’eccezione: la professoressa Lucia Boaretto, già assessore alla cultura di Battaglia Terme e conoscitrice dell’animo artistico dei barcari.

Quello della poesia è infatti un aspetto poco conosciuto in questo ambito: la sensibilità artistica e letteraria dei barcari di ieri e di oggi è invece una costante. In passato, nonostante molti non frequentassero la scuola tradizionale, la vita in navigazione ha offerto a tutti i barcari una scuola di vita straordinaria che ha ampliato la sensibilità e la capacità di esprimere sensazioni e il proprio vissuto.

Programma

ore 16: visita guidata ai reperti museali;

ore 17: lettura poesie con commento e spiegazioni.

(termina alle ore 18)

Ingresso

Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro

Prenotazione obbligatoria

Apertura del museo

Nel fine settimana il Museo sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Oltre alle visite guidate abituali alle famiglie è riservato uno speciale trattamento: è possibile accedere con i bambini a tariffa speciale, con visita guidata e giochi a tema.

Inoltre è possibile prenotare visite guidate di gruppo anche durante la settimana (minimo 10 persone).

Visite in gondola

Per coloro che volessero dedicare del tempo anche alla visita del borgo fluviale di Battaglia Terme, c’è la possibilità di un'escursione su prenotazione lungo il Canale Battaglia a bordo di una autentica gondola veneziana, il principale mezzo utilizzato un tempo dai patrizi veneti per risalire dalla laguna in terraferma nelle loro ville venete lungo i canali attorno ai colli Euganei, oppure su un vecchio autentico burceto da trasporto.

Informazioni e prenotazioni

Museo Civico della Navigazione Fluviale

via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

049.525170 - 049.7331183

330.862154 (telefonate, sms, WhatsApp)

info@museonavigazione.eu

Pagina Facebook

www.museonavigazione.eu