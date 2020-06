"Pojana e i suoi fratelli", Andrea Pennacchi all'anfiteatro del Venda

Evento facebook https://www.facebook.com/events/499871270760619

Sabato 18 luglio, ore 21, all'anfiteatro del Venda a Galzignano Terme, tornano gli spettacoli dal vivo con "Pojana e i suoi fratelli" di e con AndreaPennacchi, musiche di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato e produzione Teatro Boxer. L'evento è organizzato in collaborazione con Irruzioni Festival.

Raccontare il popolo veneto

«Io e il mio socio, il musicista Giorgio Gobbo, sentimmo subito la necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. “Il mondo deve sapere - pensavamo – come mai i laboriosi veneti costruiscono nei loro capannoni svuotati dalla crisi delle “tecniche” degne dell’Isis”. Va detto che queste storie venivano già raccontate da giornalisti straordinari come Rumiz e Stella, o sociologi come Diamanti, ma a teatro erano ancora poco presenti. C’era un buco, pensavamo.

È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), a avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi.

Un enigma, che per noi si risolve in racconto: siamo passati da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera».

Quando?

Sabato 18 luglio 2020

H 21

Dove?

Anfiteatro Del Venda - via Sottovenda

Galzignano Terme (PD)

Biglietti

I biglietti, posto unico 20 euro, sono acquistabili solo in prevendita > https://bit.ly/Pojana

Info web

https://bit.ly/Pojana

