“Politica agricola comunitaria e lo scenario futuro” incontro all’Abbazia di Praglia

In occasione della Giornata del Ringraziamento 2017 Coldiretti Padova propone, come di consueto, un momento di approfondimento e di confronto dedicato ad un tema particolarmente sentito dagli imprenditori agricoli, la Politica Agricola Comunitaria e lo scenario futuro legato in particolare al Greening, a poche ore dall’approvazione definitiva del “regolamento Omnibus”.

SCARICA IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Se ne parlerà giovedì 30 novembre dalle 18 nell’aula magna del Centro Congressi all’Abbazia di Praglia (Teolo) insieme ad un esperto in materia, il professor Angelo Frascarelli, docente della facoltà di Agraria dell’Università di Perugia, attento osservatore delle misure comunitarie per l’agricoltura e delle prospettive per le imprese del settore primario, il quale ha fornito un personale contributo alla stesura del regolamento Omnibus.

Le conclusioni sul tema “Terra realtà da custodire: la possibilità di coniugare le politiche comunitarie nell’ambito del messaggio episcopale per la Giornata del Ringraziamento, sono affidate a Don Marco Cagol, vicario episcopale per le relazioni con il territorio della Diocesi di Padova.

Il “regolamento omnibus” apporta una serie di miglioramenti tecnici ai quattro regolamenti che disciplinano la Pac: pagamenti diretti, sviluppo rurale, organizzazione comune dei mercati e regolamento orizzontale. La volontà è quella di semplificare la Pac alla luce dell’esperienza acquisita nella sua attuazione, dal 2015 ad oggi, e offrire agli Stati membri un maggiore margine di manovra per agire in linea con le specifiche esigenze nazionali. Ad esempio nell’identificazione della figura di “agricoltore attivo”, nell’applicazione degli aiuti accoppati, nella semplificazione delle cosiddette misure verdi che portano concreti vantaggi ai giovani agricoltori. La recente riforma di medio termine della Pac segna un primo passo importante nella direzione della semplificazione e del miglioramento delle regole della Politica agricola comune ma molto resta da fare per premiare il lavoro e combattere le rendite. Va premiato infatti chi vive di agricoltura puntando su un’assegnazione degli aiuti che consideri anche il contributo alla sostenibilità sociale e quindi all’occupazione, da parte delle imprese agricole, ma anche valorizzare l’esperienza italiana di “distintività” per alzare gli standards qualitativi delle produzioni europee.

Per le regole del greening si introducono elementi di semplificazione rivedendo l’applicazione della diversificazione e delle Aree di interesse ecologico adattandole maggiormente alle esigenze delle aziende agricole senza comprometterne la funzione ambientale. Durante l’incontro si cercherà di fare il punto su questi e altri scenari per il nostro settore.

La 67ma Giornata Provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Padova, culmine e conclusione dell’annata agraria, sarà celebrata domenica 3 dicembre all’Abbazia di Praglia: centinaia di agricoltori arriveranno anche con i loro trattori per la celebrazione eucaristica delle 11 presentando all’offertorio i frutti della terra e il raccolto di quest’anno. A seguire la suggestiva benedizione degli agricoltori e delle macchine agricole schierate di fronte alla Basilica con l’intervento delle autorità presenti. Il tema di quest’anno, “Terra realtà da custodire”, richiama alla necessità di un’agricoltura sostenibile e diversificata, nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio agroalimentare locale.