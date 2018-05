"La politica italiana nella crisi degli anni Settanta", Guido Formigoni a Padova

Mercoledì 30 maggio alle ore 14.45 in aula B di via del Santo, 28 a Padova, Guido Formigoni dell’Università Iulm di Milano terrà la lezione dal titolo "La politica italiana nella crisi internazionale degli anni Settanta".

L’appuntamento viene ospitate all’interno delle iniziative promosse dal corso di Storia dei movimenti e dei partiti politici del professor Filippo Focardi nel corso di laurea triennale in Scienze politiche, studi internazionali, governo delle

amministrazioni.

Il relatore

Guido Formigoni, docente di Storia contemporanea, è condirettore della rivista quadrimestrale "Ricerche di storia politica" de Il Mulino editore. Coordina il comitato scientifico per la pubblicazione dell’opera omnia del cardinal Carlo Maria Martini. Fa parte del gruppo di lavoro per la ricerca storiografica su Aldo Moro istituito all’Accademia Aldo Moro.