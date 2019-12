Pollini jazz trio: l'Orchestra jazz del Veneto incontra il conservatorio Pollini al teatro delle Maddalene

L’OJV Orchestra Jazz del Veneto incontra il Conservatorio Cesare Pollini

L’orchestra jazz che riunisce alcuni tra i più importanti musicisti della scena jazzistica veneta presenta un evento speciale a Padova frutto dell’incontro e collaborazione con il Conservatorio Cesare Pollini.

Nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Regione del Veneto, l’OJV ha attivato una rete di contatti col mondo della didattica (scuole, conservatori e atenei) al fine di coinvolgere studenti e talenti emergenti del jazz veneto in uno scambio di esperienze attraverso eventi mirati da realizzare in teatri e auditorium in collaborazione con le principali realtà didattiche regionali.

In occasione del concerto di Padova - previsto il 21 dicembre nel prestigioso palcoscenico del Teatro Maddalene recentemente riaperto al pubblico dopo un lungo lavoro di restauro - si esibiranno due ensemble: il Pollini Jazz Trio (composto da Irene Lovato alla voce, Simone Bortolami alla chitarra e Alberto Barban al contrabbasso) e la sezione fiati dell’OJV con ospite il percussionista cubano Ernesttico che presenteranno il progetto "Clacson".

Il pubblico verrà rapito da un sound che richiama il jazz, la musica etnica e contemporanea in una fusione di generi che vede da un lato gli arrangiamenti jazzistici dei fiati dell’Orchestra Jazz del Veneto e dall’altro il ritmo e l’energia delle sonorità latine di uno dei più importanti percussionisti della scena internazionale, il cubano Ernesttico.

Dove e quando

Sabato 21 dicembre - ore 21.15

Teatro Maddalene Padova

Pollini Jazz Trio

Irene Lovato - voce

Simone Bortolami - chitarra

Alberto Barban – contrabbasso

OJV feat. Ernesttico in "Clacson"

Maurizio Camardi - sax soprano e duduk

Ettore Martin - sax tenore

- sax tenore Luca Ardini - sax alto

- sax alto Enrico Di Stefano - sax alto

Yuri Argentino - sax baritono

- sax baritono Ernesttico - batteria e percussioni.

Una produzione Scuola di Musica Gershwin

Progetto sostenuto dalla Regione del Veneto

Ingresso

➽ Ingresso gratuito fino a esaurimento posti!

➽ Accesso prioritario su prenotazione tramite eventbrite a partire dal 13 dicembre

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orchestra-jazz-del-veneto-incontra-il-conservatorio-pollini-8557199714

Info web

https://www.facebook.com/events/641029386437673/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orchestra-jazz-del-veneto-incontra-il-conservatorio-pollini-85571997147

Gallery