“Pomeriggi musicali” al Santo con le musiche di Bach, Handel e Scarlatti

L'Associazione Maluma-Takete propone per la Primavera 2019 un programma originale e di grande interesse al suo affezionato pubblico.

La Rassegna Pomeriggi Musicali alla Basilica del Santo propone una serie di 4 concerti dal titolo “Baroque and Blue” che si terranno nella Sala dello Studio Teologico della Basilica del Santo e nella Sala della Carità che si caratterizzano per l’originalità del repertorio proposto e per la possibilità di ascoltare repertori musicali che spaziano dal barocco al jazz, dal classicismo Viennese al tango.

Scopri tutti i concerti dei pomeriggi Musicali 2019 “Baroque and Blue” alla Sala dello Studio Teologico

Il pubblico padovano potrà apprezzare un concerto di musica anticanella Sala della Carità offerto dal flautista Giorgio Matteoli di Roma in collaborazione con il clavicembalista Luca Ambrosio, un concerto dedicato alla musica da film e al repertorio jazz rivisitato in chiave classica grazie al personalissimo arrangiamento della Suite jazz di Claude Bolling operato dal pianista Primo Oliva in collaborazione con il flautista Paolo Zampini, direttore del Conservatorio di Firenze; un concerto di musica vocale da cameradedicato a Joseph Haydn e a Franz Schubert ed un concerto dedicato al tango con la partecipazione straordinaria del fisarmonicista Omar Francescato e del violinista Luca Zanetti.

Inizio concerti: ore 17

Sabato 16 marzo 2019 ore 17

Sala della Carità

Giorgio Matteoli, flauti dolci; Luca Ambrosio, clavicembalo

Musiche di Bach, Handel, Scarlatti



Sabato 30 marzo 2019 ore 17

Studio Teologico della Basilica del Santo

Luca Zanetti, violino; Omar Francescato, fisarmonica; Maddalena Murari, pianoforte

Musiche di Piazzolla, Gardel, Villoldo

Informazioni

Ingresso libero

Associazione Maluma Takete

Tel. 347 4749682

www.associazionemalumatakete.it