Pomeriggio speciale all'insegna della poesia alla libreria Zabarella

Alle 16.30 Francesca Genti presenta "La poesia è un unicorno. Quando arriva spacca", Mondadori. A fare da tramite tra lei e l'unicorno ci sarà Stefano Spagnolo.

Francesca Genti (Torino) vive a Milano. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie, tra cui "Poesie d’amore per ragazze kamikaze" e "Anche la sofferenza ha la sua data di scadenza". È una #Tagesmutter e ha una piccola casa editrice, che si chiama Sartoria Utopia, dove confeziona a mano tirature limitate.

Come l’unicorno, animale mitologico piccolo ma invincibile, la poesia è dotata di poteri magici. Ci fa piangere e ridere, ci fa stupire e volare. La si trova ovunque, soprattutto quando e dove non te l’aspetti: sui muri dei bagni della stazione Termini , in bocca al venditore di olive taggiasche del mercato rionale, nel circolo della bocciofila. Nonostante i molti pregiudizi che la vogliono polverosa e antica, talvolta oscura e incomprensibile, la poesia è viva, e anarchica. Non sempre è come uno se la immagina, e spesso fa arrabbiare, mette in crisi, turba, provoca. È amata dalle donne e dagli uomini, dai giovani e dai vecchi. La invocano poeti raffinati, giornalisti di cronaca rosa e nera, ragazzini in scimmia ormonale, aspiranti suicidi.

A seguire, alle 18, performance dal sapore balcanico con Julian Zhara e Marko Miladinović, poeti performer, reciteranno poesie dai loro libri opera prima, “L’umanità gentile” (Miraggi edizioni 2017) e “Vera deve morire” (Interlinea 2018, Collana Lyra Giovani diretta da Franco Buffoni). Presenta Giovanna Frene.

Ingresso libero

