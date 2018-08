Poncia in festa!

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/256843731813643/

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

L'Osteria Poncia organizza cinque serate a tema in compagnia:

Venerdì 17 - cocktails e musica con DJ Frankie.

Sabato 18 - cocktails e musica con DJ Frankie.

Domenica 19 - mojito party con DJ McFly.

Lunedì 20 - spalla di maiale con DJ McFly.

Martedì 21 - l’aperitivo che non ti aspetti con DJ Frankie.

Solo sano divertimento condito da buona musica.

Non mancare!

Siamo a Curtarolo, in Via Argine Villabozza.

Gallery