PoohroRock in concerto a Due Carrare per un tributo ufficiale ai Pooh

Venerdì 3 gennaio 2020 la band PoohroRock, tributo ufficiale ai Pooh, si esibirà in concerto presso il Re Di Mezzo in via Antonio De Curtis 15 a Due Carrare.

I PoohroRock sono composti da Davide Costanzo al basso e voce, Alberto Martin alle tastiere e voce, Roberto Ponte alla chitarra e voce e Matteo Danieli alla batteria e voce.

L'inizio previsto per il concerto è per le ore 21.30.

Informazioni e contatti

L'ingresso è gratuito, per prenotazioni è possibile telefonare al numero 3881636632.

Web: https://www.facebook.com/events/759964001188476/