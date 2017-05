Pop X live al Parco della Musica

Continuano gli annunci estivi che vanno a comporre la stagione musicale del Parco della Musica di Padova.

Venerdì 14 luglio dalle 21 sarà ospite il progetto musicale Pop X.

POP X

Pop X é in progetto musicale-performativo-visivo- multimediale nato dall’incontro di Davide Panizza e Walter Biondani.

I due s’incontrano nel 2003 lavorando come comparse al Teatro Sociale di Trento nell’opera di Mozart “Il Don Giovanni”. Il resto è storia.

Pop X da Trento è il nome dietro il quale si celano Davide Panizza e i suoi sodali. Il progetto più indecifrabile venuto fuori dal panorama pop indipendente italiano degli ultimi anni.

"Lesbianitj", il nuovo album, esce per Bomba Dischi il 18 novembre ed è composto da 11 brani. È impossibile descriverlo completamente, cosa sia Pop X è nelle orecchie di chi ascolta le sue composizioni e negli occhi di chi partecipa ai baccanali che sono le performance live che sono già diventate leggenda.

Elettronica che sembra uscita dal cabinato di una qualche sala giochi anni ottanta, testi al limite dell’assurdo, attitudine “punk”, una capacità melodica che farebbe invidia a molti, creatività esplosiva, ma c’è molto altro ancora che non è possibile spiegare utilizzando le parole, venite a scoprirlo da soli.

BIGLIETTI E PREVENDITE

Early birds: 5 euro + d.p. (50 disponibili a https://everywheregigs. bigcartel.com/ )

Prevendita: 7 euro + d.p. (disponibili una volta terminati gli early birds)

In cassa: 10 euro

DETTAGLI

L'accesso al parco per il concerto sarà da via del Pescarotto.

La zona del Parco della Musica è ricca di parcheggi gratuiti (zona Fiera, Cittadella della Stanga e lungo via del Pescarotto e vie limitrofe).

INFORMAZIONI

