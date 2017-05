Porcelain Raft live al Parco della Musica

Continuano gli annunci estivi che vanno a comporre la stagione musicale del Parco della Musica di Padova.

Martedì 16 maggio dalle 21 sarà ospite Porcelain Raft.

PORCELAIN RAFT

“Like a tiny whisper, like a distant shore

Coming out from nowhere, from millions years ago

I never felt like this before, sea lions under the sun

Shapes and colors from heaven, melting into one…”

Iniza con questi versi “The Earth Before Us”, brano di apertura di "Microclimate", e Mauro Remiddi ci fa vedere i posti di cui parlerà in tutto l’album, ci fornisce le coordinate geografiche necessarie a rendere quei posti familiari e in un attimo ci sentiamo pervasi dalla sensazione vertiginosa di aver pensato la nostra esistenza in un punto diverso dal suo.

Dopo il successo dei suoi precedenti lavori "Strange Weekend" (Secretly Canadian, 2012) e "Permanent Signal" (Secretly Canadian, 2013) e una serie di fortunati EP, tra cui spicca "Half Awake" (2015), pubblicato per la sua etichetta Volcanic Fields, Porcelain Raft, forse la nostra più grande popstar internazionale in campo indipendente, torna alla ribalta con il suo nuovo disco Microclimate, vero prodotto di fascia alta, che annovera l’importante collaborazione di Chris Coady (Grizzly Bear, Beach House).

Gli undici brani che compongono l'album traspongono in musica i viaggi di Mauro in località esotiche – Barbados, Bali e il Big Sur californiano – fondono osservazioni sulla vastità del mondo, si contrappongono alla minuscola presenza dell'uomo sulla Terra e si rifugiano nei sogni.

http://porcelainraft.com/

