Solennità di Sant’Antonio di Padova, tutti gli eventi del 13 giugno

Di seguito il programma con gli eventi del 13 giugno a Padova per la Solennità di sant’Antonio di Padova.

Scopri tutti gli eventi del Giugno Antoniano 2018

Mercoledì 13 giugno

apertura ore 5.30 chiusura 22.30

Basilica del Santo

Solennità di sant’Antonio di Padova

Orari Sante Messe in diretta streaming web www.santantonio.org/live-streaming

6; 7; 9; 10; 12.15; 15.30; 17; 19; 21

ore 8 - S. Messa presieduta dal p. Rettore fra Oliviero Svanera

ore 10 - S. Messa Associati al “Messaggero di sant’Antonio”

ore 11 - S. Messa pontificale presieduta dal Vescovo di Padova

S.E. Mons. Claudio Cipolla

ore 17 - S. Messa solenne presieduta dal Ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali p. Giovanni Voltan

ore 18 - tradizionale Processione per le vie della città con le reliquie e la statua del Santo.

Dettagli

Manca poco alla Solennità del Santo. In questi giorni di Tredicina la nostra basilica è sempre affollatissima di pellegrini in gruppo o anche da soli, giunti da ogni dove per salutare Sant'Antonio. Secondo gli ultimi dati di oggi, sono stati registrati finora oltre 40mila passaggi nella Cappella delle Reliquie dall’inizio della Tredicina.

In vista della grande festa di mercoledì 13 giugno, p. Oliviero Svanera, Rettore della Pontificia Basilica di Sant’Antonio di Padova, a nome dei frati del Santo, ha inviato un messaggio alla grande famiglia antoniana, traendo spunto dal tema dei giovani voluto dal pontefice per il prossimo Sinodo dei Vescovi. "Il messaggio di Antonio è giovane – ha scritto p. Svanera - perché oggi abbiamo bisogno di uomini e donne – di giovani certo, ma anche di adulti impegnati nel sociale, nella politica, nella scuola, nell’economia… - che, come lui, non si accontentino dei piccoli sogni, ma sognino in grande, sapendo che “i sogni veri si fanno a occhi aperti e si portano avanti alla luce del sole" (papa Francesco). Abbiamo bisogno di ritrovare la sete e il desiderio di un rinnovato umanesimo evangelico, appassionato per Dio, il creato e ogni uomo. E i santi, come il giovane Antonio di Padova, sono coloro che non solo sognano, ma credono nei loro sogni e li realizzano. Qui e ora".

Scarica il messaggio integrale del rettore per la Festa del Santo 2018.

ORDINE DELLA PROCESSIONE 2018, SCARICA QUI.

Il calendario delle celebrazioni di mercoledì 13 giugno, Solennità di sant'Antonio:

la Basilica resterà aperta dalle ore 5.30 alle ore 22.30

Orario Sante Messe: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.15 – 15.30 – 17 – 19 – 21 - Tutte le celebrazioni potranno essere seguite in diretta streaming web, per dar modo a tutti i devoti che non potranno raggiungere fisicamente la Basilica di essere vicini al nostro amato Antonio.

In particolare:

ore 8 S. Messa presieduta da p. Oliviero Svanera, Rettore della Basilica

ore 10 S. Messa per gli Associati al «Messaggero di sant’Antonio» presieduta da p. Giancarlo Zamengo, Direttore Generale

ore 11 S. Messa pontificale presieduta da S.E. Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova

ore 17 S. Messa solenne presieduta da p. Giovanni Voltan, Ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali *

ore 18 Solenne Processione

per le vie della città con le reliquie e la statua di Sant'Antonio. *ORDINE DELLA PROCESSIONE 2018, SCARICA QUI

* La S. Messa delle 17 e la processione delle 18 saranno trasmesse in diretta dall'emittente Telechiara.

La viabilità dell'area intorno alla Basilica subirà modifiche (si rimanda agli organismi competenti del Comune di Padova per informazioni).

Informazioni

049.8225652 - infobasilica@santantonio.org

Info web http://www.santantonio.org/it/basilica/eventi/solennita-di-santantonio-di-padova

http://www.santantonio.org/it/content/solennita-del-13-giugno-il-messaggio-di-antonio-e-ancora-giovane