Teatro-Canzone “Porfirio Rubirosa fa skiffle” all’arena Romana

Evento speciale della programmazione estiva di Arena Romana Estate 2017.

La serata presenta il concerto di Teatro-Canzone che vede sul palco Porfirio Rubirosa (voce) e alcuni dei migliori musicisti del panorama vintage italiano: Alex Arcuri (The Smart Set), Francesco Sassanelli (Western Spaghetti) e Andrea Zodio (Red Cadillac).

È uno spettacolo di teatro e canzone nel quale monologhi all’insegna dell’understatement convivono con canzoni skiffle, suonate in acustico con strumenti fatti in casa e che consente allo spettatore anche di ascoltare esecuzioni musicali con strumenti quasi mai visti su di un palco: contrabbassi costruiti con secchi di latta e manici di scopa, batterie composte da tavole da bucato, seghe musicali, bicchieri sonori, barattoli da caffè che emettono suoni.

Prosa leggera, understatement dilagante, battute dissacranti, non-sense, per raccontare l’essere umano e il suo tragico e grottesco tentativo di sfuggire alla propria natura, al proprio destino.

Biglietto posto unico euro 8

Prevendite biglietti spettacoli teatrali e musicali: a Padova Gabbia Dischi (via Dante), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9), Cartolibreria Edicola Ruggero (via Armistizio, 289 zona Mandria).

tel. 049-8718617

info@promovies.it

www.promovies.it