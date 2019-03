“L'origine delle tenebre”, incontro con l'ex pornodivo Franco Trentalance al Barbarigo

Lions Padova San Pelagio

presenta

L'origine delle Tenebre



Apputamento lunedì 18 marzo, ore 19

c/o

Teatro Istituto Barbarigo, via Rovati 17 a Padova

Introduce: Andrea Colasi, Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Modera e presenta: prof. Simone Borile, presidente dell’istituto di mediazione linguistica di Padova Ciels, antropologo e criminologo

Franco Trentalance, scrittore e personal coach, ex pornodivo

Gianluca Versace, giornalista e scrittore

Accompagnamento musicale: Paolo Zanarella "il pianista fuori posto"

Incontro organizzato da Lions Club San Pelagio Padova, con il patrocinio associazione dei Pugliesi di Padova e del sindacato di polizia Fsp

Dettagli

Appuntamento e incontro con l'ex pornodivo Franco Trentalance, presso l’istituto scolastico della diocesi di Padova, luned ì sera, alle ore 19. Il volto noto della TV ed ex protagonista di film per adulti, oggi è e personal coach e scrittore, al teatro Barbarigo presenta: «L’origine delle tenebre» (ed. BookRoad) il nuovo romanzo scritto a 4 mani con il giornalista Gianluca Versace. Franco Trentalance, classe 1967, ha esordito come autore di Thriller, proprio insieme al giornalista veneto, firmando: «Tre giorni di buio» (Castelvecchi Ultra, 2015), che è il primo capitolo della storia illustrata lunedì sera a Padova. Durante la serata, organizzata da Lions Club San Pelagio Padova, con il patrocinio associazione dei Pugliesi di Padova e del sindacato di polizia Fsp, presso il teatro dell'istituto scolastico vescovile, il romanzo e gli autori vegono introdotti dall’assessore alla Cultura di Padova, Andrea Colasio.

Il racconto è condito dalle musiche di Paolo Zanarella, musicista celebre come "il pianista fuori posto". Mentre il moderatore dell'incontro è Simone Borile, criminologo e docente di antropologia della violenza. Infatti il tema principale del Thriller dell'ex pornodivo è il continuo contrasto tra il bene e il male: un confine che non è mai delimitato, nettamente, in nessun essere umano. Gli uomini sono santi e peccatori, come conferma Franco Trentalance, che in Romagna produce anche dei vini biologici, dall'etichetta emblematica: "Il Peccatore".

L'appuntamento con «L’origine delle tenebre» è lunedì sera, alle ore 19, presso il Teatro Istituto Barbarigo, via Rogati 17, Padova.