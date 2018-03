“L'anima dell'acqua e del colore”, mostra per Porta Aperta a Porta San Giovanni

Torna per il sesto anno consecutivo il progetto Porta Aperta, nato con l'obiettivo di restituire a Porta San Giovanni la funzione per cui è nata: essere un luogo di transito, accesso alla città, difesa... ma anche essere uno spazio conosciuto e fruibile tramite allestimenti di mostre, installazioni, proiezioni; uno speciale punto d’incontro per laboratori, dibattiti, conferenze, momenti musicali.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA DI "PORTA APERTA 2018"

Gli eventi proposti si inseriscono nella programmazione primaverile ed estiva del settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche del c omune di Padova, con il supporto dell’Associazione Xearte, con lo scopo sia di tener vivo un dibattito culturale e un interesse verso un luogo storico e artistico così pieno della vita cittadina degli ultimi cinque secoli, sia di favorire la rivitalizzazione del monumento e di tutto il percorso che dal centro porta alla periferia, sostenendo e incrementando anche le attività commerciali e non, site lungo l'asse viario.

Prossimi eventi

31 maggio - 14 giugno

L'ANIMA DELL'ACQUA E DEL COLORE

Tatiana Smirnova e Ennio Toniato

Inaugurazione 31 maggio alle ore 18.30

"L’acquerello è un’emozione, specchio di ciò che si muove dentro e fuori. È l’idea che prende la terra, che parla al cuore attraverso forme e colore" (G. Segato, 2005).

Tatiana Smirnova è nata nel 1971 a Yaroslavl, in Russia, dove frequenta la scuola d`arte e studia all’istituto di Belle Arti; ottiene poi il diploma di laurea di “Storia dell’arte”. Si è trasferita poi in Italia e oggi vive e lavora a Villafranca, dove è attivamente presente nella vita artistica nazionale e internazionale con mostre personali e collettive. Le sue opere sono esposte in collezioni statali e private in Russia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Australia, Belgio, Svizzera, Spagna, Francia, Stati Uniti, Canada e Italia.

Il maestro Ennio Toniato è un acquarellista affermato, vincitore di numerosi premi, le cui opere sono esposte in musei europei, negli Usa e nell’America Centrale. Un’arte apprezzata nel mondo.

tatiana.smirnova@libero.it - sarahtoniato@gmail.com

16-28 giugno

COMBINAZIONI

Luciano Gasparin

Inaugurazione 16 giugno, ore 18.30

L’artista Luciano Gasparin nasce a Thiene nel 1961 e da sempre esprime attraverso la sua arte, emozioni, intuizioni, sentimenti e visioni. Appassionato esploratore del mondo, durante i suoi viaggi cerca di cogliere, nell’intensità delle espressioni dei volti, i suoi primi spunti d’indagine creativa.

Sono poi le anime, delle persone e dei luoghi ad abitare le tele e le carte che l’artista manipola, portando così alla luce l’essenza della sua vigorosa pennellata.

Nel corso degli anni, la sua ricerca artistica si fa così via via più intensa, palpitante, evolvendosi al tempo stesso attraverso la sperimentazione e lo studio di numerose tecniche e linguaggi espressivi, fino ad approdare nelle sue opere più recenti ad un raffinato lirismo astratto.

lucianogasparin@libero.it

Informazioni

Aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì

Xearte Associazione di Promozione Sociale

www.xearte.net - info@xearte.net

348.3708079 - 049.654263

Gallery