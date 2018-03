Porte aperte all'asilo nido Piccolo Principe di Saletto, giornata informativa per famiglie

Tutto sull’organizzazione, i servizi, le opportunità offerte degli asili nido del territorio: torna “Porte aperte agli asili nido”, un’occasione rivolte alla famiglie del territorio per conoscere meglio cosa vuol dire portare un bambino al nido, chiarire i dubbi, vedere con i propri occhi quali sono gli spazi interni ed esterni delle strutture, conoscere il programma educativo e didattico, capire come funziona l’inserimento.

In programma laboratori per bambini e genitori.

Il primo appuntamento è per sabato 14 aprile, dalle 9 alle 12, all'asilo nido Piccolo Principe di via Stradona a Saletto di Vigodarzere.

Domande di iscrizione

Le domande di iscrizione agli asili nido dovranno essere fatte esclusivamente in modalità on-line, dal 1° al 31 maggio 2018 alle ore 12, accedendo al sito dell’Unione dei Comuni del Mediobrenta nella sezione Asili nido.

Le domande che perverranno dal 1° giugno al 31 ottobre costituiranno una graduatoria integrativa.

Contatti

049.8881727