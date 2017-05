Portello Segreto, “La città dell'acqua” al parco Venturini

Dopo la prima edizione, che ha visto Portello Segreto vincitore del bando CulturalMente 2015 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’associazione Fantalica e il comune di Padova - Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche ripropongono il ricco programma culturale che vede protagonista il quartiere Portello e i suoi segreti.

Uno spettacolo che mette insieme più arti: quella della scrittura, della recitazione e della danza, per narrare una storia: la Padova d'acqua, in una trama di narrazione che oscilla tra fantasia e realtà per trasmettere l'importanza dell'acqua e della sue gestione.

Realizzazione in collaborazione con Acegas Aps Amga gruppo Hera.

Dal 6 maggio al 24 giugno

Oratorio della Beata Elena

Rituali sopravvissuti

Inagurazione: 6 maggio, ore 18

Evento a ingresso libero su prenotazione

ATTENZIONE - In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato al 13 luglio.

Associazione Culturale Fantalica

049.2104096 - 348.3502269

http://portellosegreto.fantalica.com​

fantalica@fantalica.com