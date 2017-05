Portello Segreto, “Passeggiata tra le antiche necropoli di Padova”

Dopo la prima edizione, che ha visto Portello Segreto vincitore del bando CulturalMente 2015 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’associazione Fantalica e il comune di Padova - Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche ripropongono il ricco programma culturale che vede protagonista il quartiere Portello e i suoi segreti.

L'uscita presenta una passeggiate serale, a cura della dott.ssa Maria Angela Ruta Serafini, alla riscopera del patrimonio archeologico di Padova.

Il percorso attraverserà i luoghi salienti delle antiche necropoli di Padova, passando attraverso via Tiepolo, Via San Massimo e via Belzoni.

La partecipazione è a pagamento, con prenotazione obbligatoria.

Eventi con posti limitati su prenotazione.

Associazione Culturale Fantalica

049.2104096 - 348.3502269

http://portellosegreto.fantalica.com​

fantalica@fantalica.com