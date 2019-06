Portello Segreto, “Inside (me)”, mostra all'oratorio della Beata Elena dal 14 al 28 giugno.

Dettagli

Il 14 giugno alle ore 20 sarà inaugurata la mostra Inside (me) a cura della scrittrice Laura liberale con la collaborazione dell’associazione Progetto Portello.L’evento si inserisce nella rassegna “Portello segreto. Simboli e misteri” organizzata dall’associazione culturale Fantalica di Padova con il contributo e il Patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione di molti enti e associazioni del territorio.

Inside (me) nasce come progetto di Death Education. Ha ottenuto il patrocinio del master, unico in Italia diretto dalla professoressa Ines Testoni, “Death Studies & the end of life– Studi sulla morte e sul morire per l’intervento di sostegno e per l’accompagnamento” (Università di Padova). A ciascun poeta coinvolto è stato chiesto di rispondere con un testo alla seguente domanda: “Perché non dovrei temere la morte?” Il testo, scritto di proprio pugno dal poeta, è stato poi sigillato con ceralacca rossa e inserito in un nuovo confezione in modo artigianale. Perché l’uovo? Perché è un antichissimo simbolo universale di generazione e di ritorno all’origine.

Contestualmente, ogni poeta ha realizzato un file audio\video con la lettura del testo. Durante l’inaugurazione saranno presenti alcuni dei poeti partecipanti all’intero progetto tra i quali: Andrea Breda Minello, Eugenio Lucrezi, Gianluca D’Andrea, Mirco Salvadori, Mariasole Ariot , Ranieri Teti, Chiara Baldini, Marco Malvestio, Anna Toscano, Gianni Montieri, Sonia Lambertini.

Orari di apertura dal 15 al 28 giugno dal mercoledì al sabato ore 17-20. Domenica 10-12

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.portellosegreto.fantalica.com

L’intero progetto è patrocinato e sostenuto dal Comune di Padova e da Confservizi Veneto.

Per Info e prenotazioni

Associazione Culturale Fantalica

Via Gradenigo, 10 Padova

Tel. 0492104096 Mobile 3483502269

Orario segreteria 10-14/16-20

www.fantalica.com

https://www.fantalica.com/event/inside-me-mostra/

Evento facobook https://www.facebook.com/events/2148107052149036/