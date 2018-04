Portello Segreto, “Abiti in mostra. Un viaggio nella moda” al parco Venturini

L’associazione culturale Fantalica e il comune di Padova ripropongono il ricco programma culturale che vede protagonisti il quartiere Portello e i suoi segreti.

Gli eventi culturali - che spazieranno dalla storia, alla botanica, all’archeologia, all’architettura e all’urbanistica - hanno la finalità di avvicinare il pubblico alla conoscenza dei luoghi d’acqua di Padova, di cui il Portello è uno dei più significativi.

Da maggio a luglio 2018 il nutrito programma proporrà spettacoli, visite guidate, conferenze, mostre e performance e sarà strutturato in eventi di diversa natura.

Tema dell’edizione 2018 sarà il viaggio.

Eventi in collaborazione con il Centro Servizio Volontariato di Padova, l’Esu, il liceo artistico Pietro Selvatico, l’associazione Progetto Portello, il Gruppo Giardino Storico, l’associazione Villeggiare e molte altre realtà significative del panorama culturale padovano.

L'evento

Abiti in Mostra. Un viaggio nella moda

Serata tra moda e musica all'ombra degli alberi secolari del Parco Venturini al Portello.

A cura del gruppo dei Laboratori di taglio e cucito dell'Associazione culturale Fantalica, diretto dalla sarta e modellista Franca Chiorboli

Programma

INCONTRI

Ingresso libero su prenotazione

8 maggio, ore 21

Museo della Fisica, via Loredan, 10

I viaggio della conoscenza: un Gabinetto di Fisica tra Padova e l’Europa dal ‘700 a oggi

15 maggio, ore 21

Succursale liceo Selvatico, via Bezoni, 126

Cammino, viaggio, pellegrinaggio. Diversi modi e significati del viaggiare tra passato e presente

22 maggio, ore 21

Serra Ater, via Loredan, 24

Viaggi esotici attraverso i giardini

29 maggio, ore 21

Sede centrale liceo artistico Selvatico, largo Meneghetti, 1

150 anni del Selvatico. La scuola delle arti di Padova

VISITE GUIDATE

La partecipazione alle uscite è a pagamento, su prenotazione

4 maggio, ore 18

Palazzo Pisani-Gaudio, via Belzoni

Palazzo Pisani-Gaudio. Viaggio nella storia

1 giugno, ore 18

Parco Treves

Alla scoperta del paesaggio nel Giardino Treves

29 giugno, ore 18

Parco di Via Sant’Eufemia

Passeggiata tra le antiche necropoli di Padova

8 luglio, ore 18

Camminando per il Borgo. Lungo il Piovego fino alla Golen San Massimo

EVENTI

25 maggio, ore 19

Parco Venturini (ex Fistomba)

Abiti in Mostra. Un viaggio nella moda

8 giugno, ore 21

Parco Venturini (ex Fistomba)

Nessuno ci crede. Spettacolo fra gli alberi

15 giugno, ore 21

Oratorio della Beata Elena

I viaggi di Belzoni. Dal Portello alle Piramidi

21 giugno, ore 21.30

Piazza Portello

Memorie del Portello. Storie tra il fiume e la terra

MOSTRE

Dal 19 maggio al 24 giugno

Palazzo Angeli - stanze della fotografia

Padova 1956-2018. Metamorfosi di una città

Scatti footografici di Renzo Saviolo e Antonio Lovison

Photocontest

"La Padova che cambia"

Dal 14 maggio all’1 luglio verrà indetto un concorso fotografico dedicato al tema “La Padova che cambia”, un’occasione per raccontare la propria visione della città realizzato con la collaborazione e il contributo di AcegasApsAmga gruppo Hera.

Per partecipare sarà necessaria l’iscrizione dal sito www.portellosegreto.fantalica.it

12 luglio, ore 21 premiazione con musica dal vivo e brindisi finale

al parco Venturini (ex Fistomba)

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 13 luglio

ingresso libero su prenotazione

Informazioni

Associazione Culturale Fantalica

049.2104096 - 348.3502269

www.portellosegreto.fantalica

fantalica@fantalica.com

