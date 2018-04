Portello Segreto, visita alle necropoli di Padova

ll progetto Portello Segreto coinvolge molte realtà culturali della città di Padova, offrendo anche visite guidate dedicate al tema di quest’anno: il viaggio.

Portello Segreto

Nel 2016 è nato il progetto Portello Segreto, patrocinato dal comune di Padova e con il sostegno di AcegasApsAmga gruppo Hera, per il quale sono state coinvolte molte realtà culturali padovane, motivate dall’impegno per la valorizzazione di uno dei quartieri più antichi e ricchi di storia della città. Da maggio a luglio verrà proposto al pubblico un nutrito programma di spettacoli, visite guidate, incontri culturali dedicati al tema del viaggio.

L'evento

La terza visita guidata proposta è alla scoperta delle antiche necropoli di Padova.

Portello Segreto propone, in collaborazione con la dottoressa Maria Angela Ruta, una passeggiata serale alla riscoperta del patrimonio archeologico di Padova.

Il percorso si snoda nella zona orientale della necropoli che si estendeva al margine dell’abitato attraverso via Sant’Eufemia, via San Massimo, via Tiepolo, via Belzoni. Sullo scenario di un paesaggio alberato presso un corso d’acqua furono deposte quasi un migliaio di tombe, in terreni sacri accuratamente delimitati e organizzati in lotti familiari e gentilizi. Una passeggiata serale che ripercorre i luoghi salienti lungo il corso di un millennio, dal IX secolo a.C. fino all’epoca romana.

*** In caso di maltempo l’attività è rimandata al 6 luglio

Programma

Guida: Maria Angela Ruta Serafini, archeologa.

Ritrovo: 29 giugno ore 18, parco di via Sant'Eufemia

Durata: circa un’ora

Partecipanti: minimo 15 e massimo 30 persone

Iscrizioni

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 27 giugno versando il contributo alla sede dell’associazione Fantalica.

Soci: 7 euro per i soci di Fantalica, Associazione Progetto Portello, Associazione Villeggiando.

Non soci: 10 euro

Informazioni

Associazione Cuturale Fantalica

via Giovanni Gradenigo, 10 - Padova

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com

http://www.fantalica.com