Portello Segreto, visita al Parco Treves

ll progetto Portello Segreto coinvolge molte realtà culturali della città di Padova, offrendo anche visite guidate dedicate al tema di quest’anno: il viaggio.

Portello Segreto

Nel 2016 è nato il progetto Portello Segreto, patrocinato dal comune di Padova e con il sostegno di AcegasApsAmga gruppo Hera, per il quale sono state coinvolte molte realtà culturali padovane, motivate dall’impegno per la valorizzazione di uno dei quartieri più antichi e ricchi di storia della città. Da maggio a luglio verrà proposto al pubblico un nutrito programma di spettacoli, visite guidate, incontri culturali dedicati al tema del viaggio.

L'evento

La seconda visita guidata proposta è alla scoperta del paesaggio nel giardino Treves.

Giuseppe Jappelli (1783-1852) realizzò il giardino per la facoltosa e còlta famiglia Treves de’ Bonfili, rinnovandone anche il palazzo di residenza (demolito nel secondo dopoguerra) tra gli anni venti e la fine degli Trenta del 1800. Con questo itinerario, ci accorgeremo che il giardino Treves, pur avendo perduto quasi completamente le sue caratteristiche botaniche e architettoniche, mantiene intatta, tuttavia, quell’essenza paesaggistica di consonanza tra la natura e l’uomo, da cogliere secondo molteplici chiavi di lettura: emotiva e sentimentale, riflessiva e spirituale, botanica, urbanistica.

Le rovine, invece, non sono originarie ma sono i frammenti visibili di un destino di abbandono, di distruzione, di usi non congrui comune a molti paesaggi e giardini italiani.

Dopo il restauro commissionato dal comune di Padova all’architetto Paola Bussadori e all’ingegnere Giuseppe Ghirlanda (1996-2000), varie associazioni padovane si sono impegnate per tenere accesa l’attenzione sul giardino e sulla necessità di una riqualificazione in chiave contemporanea, capace cioè di integrare realisticamente manutenzione, gestione, fruizione alla luce delle risorse economiche ridotte, della mancanza di giardinieri qualificati, delle caratteristiche ecologiche - non più solo ornamentali - del verde urbano, delle esigenze di turisti e cittadini: un luogo speciale nella città, aperto e frequentabile quotidianamente come accade nei giardini e nelle corti storiche di Parigi (ad esempio nel quartiere del Marais) come luogo di passeggio, di pausa sull’erba, per visitatori, cittadini e anche per chi sta nel vicinissimo ospedale.

Programma

Guida a cura dell’associazione Gruppo Giardino Storico

Ritrovo: 1 giugno, ore 18, Parco Treves

Durata: circa un’ora

Partecipanti: minimo 15 e massimo 30 persone

Iscrizioni

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 30 maggio versando il contributo alla sede dell’associazione Fantalica.

Soci: 7 euro per i soci di Fantalica, Associazione Progetto Portello, Associazione Villeggiando.

Non soci: 10 euro

Informazioni

Associazione Cuturale Fantalica

via Giovanni Gradenigo, 10 - Padova

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com

http://www.fantalica.com