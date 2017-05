Portello Segreto con “Sogno di una notte di mezza estate” in Piazza Portello

Nell'ambito della seconda edizione di Portello Segreto viene inserito anche lo spettacolo teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” realizzato dal gruppo teatrale del Liceo Artistico "Pietro Selvatico" venerdì 9 giugno alle ore 21 in Piazza Portello. In occasione dell'anniversario per i 150 anni del Liceo Artistico "Pietro Selvatico", scuola fondata nel 1867, gli allievi proporranno l'opera di Shakespeare "Sogno di una notte di mezza estate".

Un classico che sarà progressivamente cambiato, "giocato" nella prospettiva di una drammaturgia pensata per gli allievi-attori che sappia valorizzare al meglio le competenze dell'indirizzo di scenografia, di design della moda e degli altri indirizzi del liceo artistico. Importante è confermare il ruolo attivo del nostro liceo all'interno del territorio storico della zona Portello per condividere con la cittadinanza le competenze artistico-progettuali che il nostro liceo da sempre coltiva. Il momento finale della rappresentazione è quindi la conclusione di un percorso e il dono del Selvatico nei confronti della sua città. Non staremo qui a sintetizzare la trama complessa del “Sogno di una notte di mezza estate”, ci limiteremo ad osservare che in quest'opera il Bardo inglese si diverte ad intrecciare molteplici situazioni, tessendo una varietà di fili in un ordito complesso e armonico in cui, senza posa e con mirabile leggerezza, sfilano davanti a noi personaggi che si lasciano condurre dalla travolgente forza dell'Amore.

In caso di maltempo lo spettacolo è rimandato al giorno 10 giugno ore 21.30.

