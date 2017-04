Postepay Sound: Brit Floyd a Piazzola

Brit Floyd

Domenica 30 luglio, ore 21.30

Postepay Sound - Piazzola sul Brenta

POSTEPAY SOUND 2017: TUTTI GLI EVENTI A PIAZZOLA SUL BRENTA

Per l’evento rock più atteso dell’anno Brit Floyd portano in scena le canzoni dei Pink Floyd con una nuova spettacolare produzione, “Immersion World Tour 2017”.

L’emozione di assistere a un concerto dei Pink Floyd è riportata in vita dalle tecnologie più raffinate riguardanti il suono, uno spettacolare gioco di luci e schermi giganti.

Oltre alla performance di classici tratti da album leggendari quali “The Dark Side of The Moon”, “Wish you were here”, “The Wall” e “The Division Bell”, i Brit Floyd offrono un tributo al disco “Animals”, che festeggia i quarant'anni dall’uscita, con una brillante performance di “Dogs” e altre gemme musicali del repertorio dei Pink Floyd.

