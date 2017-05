Postepay Sound: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox a Piazzola sul Brenta

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Domenica 2 luglio, ore 21

Postepay Sound - Piazzola sul Brenta

POSTEPAY SOUND 2017: TUTTI GLI EVENTI A PIAZZOLA SUL BRENTA

Dopo il successo delle due date di aprile, gli Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox tornano in Italia, domenica 2 luglio, al Postepay Sound di Piazzola sul Brenta.

Gli Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, o semplicemente PMJ, sono stati definiti da Buffalo News letteralmente un successo postmoderno, poiché capaci di estendere il proprio successo in rete nel mondo reale, viaggiando e esibendosi in tutto il mondo per una fan base in continua crescita.

I PJM sono un collettivo di performer – circa settanta membri nel cast in rotazione – che ha trascorso gli ultimi anni raggiungendo un successo dopo l’altro: vantano quasi cinquecento milioni di visualizzazioni su Youtube e due milioni di iscritti al loro canale grazie alle loro performance su Good Morning America, sono in cima alle chart di iTunes e Billboard e si esibiscono in centinaia di show in tutto il mondo.

Il segreto del loro successo sta nel loro stile molto particolare dato dal tocco vintage che aggiungono al pop moderno. I Postmodern Jukebox prendono le hit del momento e le re-immaginano e re-arrangiano come se provenissero da epoche precedenti.

BIGLIETTI

Su POSTEPAYSOUND.IT sconto del 15% sui biglietti e vantaggi esclusivi.

Biglietti in vendita dalle ore 10 di giovedì 4 maggio su www.postepaysound.it, zedlive.com e nei punti vendita Fast Tickets.

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/scott-bradlee-postmodern-jukebox-postepay-sound-piazzola-brenta-padova/​