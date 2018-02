Potere al popolo, incontro pubblico in Sala Nassirya a Este

Riveviamo e pubblichiamo:

"Anche a Padova, anche nel collegio PD sud, anche nella bassa padovana, l’appello a costruire una vera alternativa per dare voce a chi in questi anni non ha avuto voce e ha subito gli effetti di politiche repressive e di austerità, che hanno distrutto il tessuto sociale delle nostre zone.

Azzannati dalla crisi economica che ha colpito profondamente la bassa padovana, trattati come sudditi da una politica trasversale sia dal centro destra, sia dal centro sinistra, noi abbiamo deciso di metterci la faccia e dopo aver raccolto il doppio delle firme necessarie per presentarci alle elezioni, senza sotterfugi o apparentamenti pericolosi, accettiamo la sfida e ci candidiamo.

Candidiamo persone che sono state in trincea nel lavoro, nella difesa dei diritti e nelle lotte ambientali e sociali attraverso forme di solidarietà verso chi soffre e forme di conflitto contro ogni vecchio e nuovo fascismo

Per questo e malgrado la forte censura della stampa nazionale mainstream, presenteremo il nostro programma e le nostre idee.

Interverranno:

Tiziana Tassetto, candidata al collegio uninominale della Camera dei Deputati, Ostetrica in servizio presso USL 6, RSU e delegata sindacale.

Patrizia Chiara Tardivello capolista al collegio plurinominale al Sentato della Repubblica, Pensionata, ex operaia e delegata Fiom

Si parlerà in particolare di sanità, lavoro ed ambiente, temi caldi per chi vive nella bassa.

Invitiamo i Cittadini a partecipare, invitiamo il popolo a riprendersi il potere.

www.poterealpopolo.it

https://www.facebook.com/poterealpopoloPadova"