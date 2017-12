“I poveri hanno ragione”, incontro al centro universitario Zabarella

I poveri hanno ragione è il titolo dell’incontro culturale in programma domani, martedì 5 dicembre, alle ore 18.15, al Centro universitario di via Zabarella 82 a Padova, all’interno del ciclo di seminari dedicati a una ri-lettura di don Milani.

Interverrà don Gabriele Pipinato, vicario episcopale per i beni temporali della Chiesa di Padova e per vent’anni missionario fidei donum in Kenya, dove ha dato vita all’esperienza del Saint Martin – Catholic Social Apostolate.