"Il povero Piero" spettacolo al centro Parrocchiale S.S. Angeli Custodi

Il 10 giugno alle ore 20.45 presso il centro Parrocchiale S.S. Angeli Custodi a Padova si terrà lo spettacolo teatrale finale del corso di teatro sperimentale per la terza età organizzato dalla FAP di Padova con la collaborazione di Acli Arte e Spettacolo Padova e il supporto dell' @Associazione culturale Jonathan's https://www.facebook.com/jonathans.perfomingarts/

Al corso hanno preso parte un folto gruppo di signore della zona Guizza che porteranno in scena, guidate dalla loro regista Renata Rizza Stracquadanio, "Il povero Piero", opera umoristica di Achille Campanile. La commedia si svolge nel salotto della casa della signora Teresa, dove parenti ed amici arrivano per consolarla dopo la dipartita dell'amato marito, il povero Piero, appunto. Nonostante la volontà testamentaria del defunto di dare notizia della sua morte solo dopo le esequie, la situazione si fa sempre più affollata e assurda.

Achille Campanile, inventore di un umorismo volto al paradosso, gioca sugli equivoci, sulle assonanze di parole e sugli scambi di significato, aggredendo e deridendo la realtà.

In attesa dello spettacolo la regista ci tiene a dire qualcosa sul suo gruppo che ha voluto prendere il nome di Takaboton (e amiche): “Sinceramente non so come andrà lo spettacolo, non faccio pronostici, ma sono comunque convinta che per noi sarà una battaglia vinta, perché avremo comunque lottato, perché avranno dimostrato un coraggio non indifferente, perché avranno rotto gli schemi stereotipati secondo i quali gli anziani non hanno più nulla da fare o da dimostrare o peggio ancora da imparare. Spero con tutto il cuore che la sera del 10 giugno il pubblico sia numeroso, perché vorrei che la gente potesse vederle, ascoltarle e capire attraverso i loro sguardi tutta la fatica e lo sforzo che stanno facendo!”.

Lo spettacolo è ad ingresso libero, per informazioni 049601290 padova@fap.acli.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/240284436527278/