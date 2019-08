PozzoVoice: torna la rassegna canora per sensibilizzare sul tema della donazione di sangue

Torna rinnovato, in occasione della sua quinta edizione, il concorso canoro “PozzoVoice” ideato dal presidente del Gruppo Avis Pozzonovo Gino Minelle con il supporto dell’Amministrazione comunale e delle associazioni del territorio per sensibilizzare con una serata sociale al tema del dono. Sabato 31 agosto si svolgeranno i due concorsi PozzoVoice Junior con cantanti dai 6 ai 14 anni, e PozzoVoice con cantanti oltre i 15 anni e adulti.

La novità per il 2019

La novità di quest’anno sarà “PozzoVoice Yesterday” nella serata di domenica 1° settembre, quando prenderà vita uno show dedicato alle canzoni degli anni 60/70/80 per tutte le età. La canzone regina sarà decretata dal voto del pubblico presente. Michele Borile, direttore artistico e presentatore della serata, porterà sul palco di Pozzonovo 40 cantanti provenienti da tutta Italia, accompagnato dalla piccola Angelica Gobbo che ha partecipato all’ultima edizione dello Zecchino d’Oro. «Ringrazio di cuore Avis che coinvolgerà con PozzoVoice tutta la cittadinanza in un grande messaggio: quello che il Dono è amore, altruismo, generosità – spiega il sindaco Arianna Lazzarini- L’estate è sempre un periodo in cui vengono effettuate meno donazioni di sangue e plasma, nonostante il bisogno sia maggiore. PozzoVoice ha il merito di lanciare un grande messaggio attraverso un’occasione sociale di divertimento, e questo tanto più a conclusione di un anno di attività importanti come la Festa della Donna o Due passi per la salute. PozzoVoice peraltro è realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio e i negozianti, uniti in una grande squadra. Queste serate, che si svolgono in centro, saranno anche occasione per conoscere le attività commerciali del paese». Domenica, inoltre, si aprirà la mostra fotografica nel palazzo delle Associazioni, col titolo “L’uomo e il suo ambiente”, organizzata dal 1° al 7/9 e visitabile tutte le sere; le premiazioni domenica 8 settembre.